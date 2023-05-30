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30 мая, 08:01

10 фото собакенов, которые могут посоревноваться с кошками за звание главных чудаков животного мира

У котов сложилась репутация самых главных чудаков среди домашних питомцев. Но есть подозрение, что эти собаки могут заслуженно занять первое место. Собрали 10 фотопримеров.

"Коргибализм", — just-a-traveler.

Фото © Reddit / just-a-traveler

Фото © Reddit / just-a-traveler

"Вот что я вижу каждое утро", — MagnificentToad.

Фото © Reddit / MagnificentToad

Фото © Reddit / MagnificentToad

"Зачем входить через дверь, когда можно войти сквозь дверь?" AlecWaycaster.

Фото © Reddit / AlecWaycaster

Фото © Reddit / AlecWaycaster

"Вот это взгляд... словно моя собака скрывает свой тиндер-аккаунт", — floppleshmirken.

Фото © Reddit / floppleshmirken

Фото © Reddit / floppleshmirken

"Всё своё ношу с собой", — fat_old_boy.

Фото © Reddit / fat_old_boy

Фото © Reddit / fat_old_boy

"А вы знали, что у собак нос может так изгибаться?!" Jon_4.

Фото © Reddit / Jon_4

Фото © Reddit / Jon_4

"Что за существо живёт в моей квартире...", — generalinstructions.

Фото © Reddit / generalinstructions

Фото © Reddit / generalinstructions

"Клементин передаёт привет!" GATh33Gr8.

Фото © Reddit / GATh33Gr8

Фото © Reddit / GATh33Gr8

"На этикетке было заявлено, что это собака...", — Racingstripe.

Фото © Reddit / Racingstripe

Фото © Reddit / Racingstripe

"Кажется, Соне не надо было так много спать", — EdwardWasntFinished.

Фото © Reddit / EdwardWasntFinished

Фото © Reddit / EdwardWasntFinished

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / AlecWaycaster, EdwardWasntFinished

Сергей Трофимов
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