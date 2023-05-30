10 фото собакенов, которые могут посоревноваться с кошками за звание главных чудаков животного мира
У котов сложилась репутация самых главных чудаков среди домашних питомцев. Но есть подозрение, что эти собаки могут заслуженно занять первое место. Собрали 10 фотопримеров.
"Коргибализм", — just-a-traveler.
Фото © Reddit / just-a-traveler
"Вот что я вижу каждое утро", — MagnificentToad.
Фото © Reddit / MagnificentToad
"Зачем входить через дверь, когда можно войти сквозь дверь?" — AlecWaycaster.
Фото © Reddit / AlecWaycaster
"Вот это взгляд... словно моя собака скрывает свой тиндер-аккаунт", — floppleshmirken.
Фото © Reddit / floppleshmirken
"Всё своё ношу с собой", — fat_old_boy.
Фото © Reddit / fat_old_boy
"А вы знали, что у собак нос может так изгибаться?!" — Jon_4.
Фото © Reddit / Jon_4
"Что за существо живёт в моей квартире...", — generalinstructions.
Фото © Reddit / generalinstructions
"Клементин передаёт привет!" — GATh33Gr8.
Фото © Reddit / GATh33Gr8
"На этикетке было заявлено, что это собака...", — Racingstripe.
Фото © Reddit / Racingstripe
"Кажется, Соне не надо было так много спать", — EdwardWasntFinished.
Фото © Reddit / EdwardWasntFinished
Reddit / AlecWaycaster, EdwardWasntFinished