Стилист назвал самое важное качество для дизайнера

Известный российский стилист, теле- и радиоведущий, владелец сети салонов красоты Влад Лисовец считает, что такие профессии, как стилист и дизайнер одежды, пока слабо представлены в России. О проблемах индустрии, тонкостях подготовки и секретах успеха с ним побеседовал "Петербургский дневник".

Сложность в том, что начинающие специалисты "пытаются соответствовать мировым трендам и при этом не стараются вытянуть из себя ничего своего, уникального и неповторимого", заметил эксперт. Он выделил несколько необходимых составляющих успеха: веру в себя, учёбу у достойных преподавателей и — самое главное — насмотренность.

"Если вы смотрите на красивые картинки, образы, на людей, которые интересно одеваются, — всё это будет толкать, вдохновлять вас придумывать что-то новое. Это самое важное для дизайнера. Потому что вы всегда найдёте того, кто поможет вам скроить и сшить это, то есть реализовать вашу уникальную идею. Но вот придумать должны вы сами. А чтобы придумать, должно быть хорошее настроение, должны быть прекрасные эмоции", — считает Лисовец.

По его мнению, если дизайнер харизматичен, а его одежда действительно интересна, то он обязательно найдёт либо спонсоров, либо компанию, которая возьмётся его раскрутить. Свою задачу специалист видит в том, чтобы рассказать людям, связанным с индустрией моды, как заявить о себе. Также он стремится "отметить талантливых, дать им возможность поверить в себя".