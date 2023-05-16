Кожа, горох и шёлк: Названы главные тренды на юбки в сезоне весна-лето 2023 года

Во многие российские регионы пришла солнечная погода вместе с долгожданным теплом, а значит, самое время подумать о гардеробе и новых образах. О том, какие юбки особенно популярны в сезоне весна-лето 2023 года, в беседе с Лайфом рассказала дизайнер Аника Керимова.

Яркая кожаная юбка

Кожаные вещи никогда не выходят из моды, и весенне-летний сезон 2023 года не стал исключением. В тренде продолжают оставаться модели миди, а также более короткие юбки до колена с небольшим боковым разрезом. Поскольку тенденция на такой материал не сдаёт оборотов, большинство модниц смело облачаются в кожаные вещи, дополняя юбки соответствующим "верхом", например, кожаными блузками. Обратите внимание, что в этом сезоне на пике моды не классические чёрные и бежевые цвета, а более яркие и красочные варианты: зелёный, голубой, оранжевый. Подобные расцветки очень освежают имидж и задают курс на солнечный сезон, отметила эксперт.

В этом сезоне лучше отдаваться ярким цветам и экспериментировать с образом. Фото © Shutterstock

Шёлковая юбка макси

Акцент на натуральные фактуры никогда не сдаст позиций, поэтому в 2023 году особенно актуальным и невероятно привлекательным решением станет юбка из шёлка. Бесспорным трендом являются модели макси, которые красиво струятся и создают соблазнительный силуэт. Можно остановиться на проверенном временем бежевом варианте или выбрать более провокационные цвета: красный, жёлтый, розовый. Такие роскошные юбки превосходно смотрятся с белым верхом или ярким топом в тон для создания монохромного образа.

Дизайнер Аника Керимова поделилась секретами сочетания самых трендовых юбок этого сезона с разными вариантами "верха". Фото предоставлено Лайфу

Юбка гжель

Необычным трендом стали юбки гжель, представляющие собой сочетание синих рисунков на белом фоне. Этот исконно русский узор отличается своей культурой и давно украл сердца многих иностранных дизайнеров. Лёгкий, нежный и романтичный принт идеально сочетается с денимом, поэтому не стоит переживать, с чем же носить столь необычное изделие. Эффектный летний образ поможет создать юбка гжель почти в пол в дуэте с подходящим верхом из денима.

Твидовая юбка

Твидовые вещи всегда солидно смотрятся благодаря выигрышной фактуре. Юбки, выполненные из этого материала, остаются вне времени, к тому же сочетать их с "верхом" и при этом шикарно выглядеть — проще некуда. Идеальная твидовая юбка в 2023 году должна быть либо "трапецией" (максимально приближённой к молодёжному стилю преппи), либо миди. Однако в данном варианте важно выбрать максимально интересный "верх", чтобы образ не выглядел скучно. В таком случае могут помочь необычные фасоны, асимметрия и яркие цвета для игры на контрастах.

Не стоит бояться ярких образов, это поможет вам выделиться из толпы и обратить на себя внимание. Фото © Shutterstock

Летящая юбка в горох

Универсальный горох с одной стороны подходит всем без исключения, а с другой — делает каждую девушку и женщину уникальной. Важно лишь только учитывать размер рисунка в зависимости от вашей фигуры. В этом сезоне на пике популярности остаются юбки миди из летящих, лёгких тканей, которые выглядят женственно, привлекательно и отлично сочетаются с топами, футболками и блузами. Кстати, если бы не такой удачный принт как горох, то юбки из слегка просвечивающихся материалов выглядели бы слишком вульгарно. Сочетать подобные изделия лучше всего с однотонным "верхом", отказавшись от геометрических узоров и любых сложных рисунков.