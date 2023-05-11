Перечислено 5 ошибок в использовании вещей, сокращающих срок их службы

Одежда имеет "срок годности", однако его можно продлить при условии правильного ухода. О пяти частых ошибках в использовании вещей рассказала в беседе с Лайфом дизайнер, основательница бренда MEOW’ONE Анастасия Барышева.

Одна из самых распространённых ошибок в домашнем уходе — сушка шерстяных вещей в вертикальном положении. Если вешать материал на верёвки и подкреплять всё это зажимами, то на шерсти останутся замятости, следы, а волокна растянутся. Поэтому лучше сушить ткань в горизонтальном положении. Также ошибочным будет хранение одежды в мятом состоянии. Например, на вещах из льна из-за этого будут оставаться заломы. А вот шёлковые вещи не стоит держать в пластиковых пакетах или боксах без доступа воздуха. Такая ткань должна дышать, чтобы избежать появления неприятного запаха, отметила специалист.

"Многие думают, что для правильной стирки достаточно распределить вещи по цветам и начать процесс. Однако надо опираться в том числе на качество ткани. Так, одежда из плотной ткани может повредить более тонкие материалы, и они порвутся. Ещё одно правило: чтобы тёмные вещи не выцветали, их советуют стирать на низкой температуре и коротком цикле", — сказала Барышева.

Также не следует наносить парфюм на одежду, его стоит распылять только на кожу и волосы, советует дизайнер. Ингредиенты в составе духов могут привести к выцветанию ткани, избежать этого можно благодаря регулярной стирке. Ошибочным решением Барышева назвала редкую стирку джинсов. Деним из 100-процентного хлопка во время носки расслабляется, из-за чего одежда со временем растягивается. Для того чтобы не было эффекта вытянутых коленей, необходимо осуществлять регулярную стирку, подытожила эксперт.