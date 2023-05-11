Перечислено 5 ошибок в использовании вещей, сокращающих срок их службы
Дизайнер Барышева: Правильный уход за вещами позволит продлить их жизнь
Одежда имеет "срок годности", однако его можно продлить при условии правильного ухода. О пяти частых ошибках в использовании вещей рассказала в беседе с Лайфом дизайнер, основательница бренда MEOW’ONE Анастасия Барышева.
Одна из самых распространённых ошибок в домашнем уходе — сушка шерстяных вещей в вертикальном положении. Если вешать материал на верёвки и подкреплять всё это зажимами, то на шерсти останутся замятости, следы, а волокна растянутся. Поэтому лучше сушить ткань в горизонтальном положении. Также ошибочным будет хранение одежды в мятом состоянии. Например, на вещах из льна из-за этого будут оставаться заломы. А вот шёлковые вещи не стоит держать в пластиковых пакетах или боксах без доступа воздуха. Такая ткань должна дышать, чтобы избежать появления неприятного запаха, отметила специалист.
"Многие думают, что для правильной стирки достаточно распределить вещи по цветам и начать процесс. Однако надо опираться в том числе на качество ткани. Так, одежда из плотной ткани может повредить более тонкие материалы, и они порвутся. Ещё одно правило: чтобы тёмные вещи не выцветали, их советуют стирать на низкой температуре и коротком цикле", — сказала Барышева.
Также не следует наносить парфюм на одежду, его стоит распылять только на кожу и волосы, советует дизайнер. Ингредиенты в составе духов могут привести к выцветанию ткани, избежать этого можно благодаря регулярной стирке. Ошибочным решением Барышева назвала редкую стирку джинсов. Деним из 100-процентного хлопка во время носки расслабляется, из-за чего одежда со временем растягивается. Для того чтобы не было эффекта вытянутых коленей, необходимо осуществлять регулярную стирку, подытожила эксперт.
Ранее руководитель направления физиотерапии Центра реабилитации сети клиник "Медскан" Сергей Казимов пояснил, что регулярное и длительное ношение тесной обтягивающей одежды грозит опасными для организма последствиями. Так, тесная одежда нарушает лимфоотток и микроциркуляцию крови в частях тела, подвергаемых сдавливанию.
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