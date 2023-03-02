Россиянам дали 5 советов, как распознать обувь плохого качества

С каждым случается такая неприятность, как покупка обуви плохого качества, причём иногда подобные товары стоят достаточно дорого. Как не совершить такую ошибку снова и не пожалеть об обновке, рассказал в беседе с Лайфом дизайнер Наз Маер.

В первую очередь при выборе обуви нужно обратить внимание на самую важную часть, основу изделия — подошву. Как отметил эксперт, это та область, по состоянию которой мы часто судим, отправлять ли ботинки или туфли в утиль. Перед покупкой следует осматривать место соединения подошвы. Если видно клей, смело ставьте пару обратно и продолжайте поиски, ведь так быть не должно.

Далее — каблук. Его следует проверить на устойчивость: шатается, смещается ли он. Если такие дефекты присутствуют, то и вовсе нужно бежать прочь из магазина. Маер отметил, что прочный и толстый каблук имеет меньше шансов сломаться и меньше подвержен потёртостям.

Третий момент — стелька. Во время примерки следует обратить внимание, нет ли ощущения, что между нею и подошвой ничего нет. При регулярной носке без достаточного наполнения между двумя слоями у человека будут болеть пятки, а обувь быстро износится. По словам дизайнера, как правило, стелька приклеивается, но в качественных моделях она пришивается или прессуется. В этом случае у вас просто не получится приподнять стельку даже ногтем.

Следует обратить внимание и на манжету, прилегающую к лодыжке. Именно в этой области при натирании мы испытываем наибольшую боль. Поэтому она должна быть достаточно эластичной, если обувь кожаная и планируется носить её каждый день.

И наконец, строчка, на которую нужно обращать внимание при покупке брогов со шнуровкой, оксфордов, ботинок. На такой обуви прострочка присутствует по двум причинам — в качестве декоративного элемента или для защиты от промокания. В обоих случаях Маер советует провести по строчке ногтем для проверки.

"Если это декоративная строчка, вы должны быть в состоянии провести ногтем по нитке и увидеть, как она расходится. Если она предназначена для защиты от воды, то при проведении ногтем по ней ничего не должно отделяться", — объяснил дизайнер.