Иранским брендам предрекли фурор на российском рынке из-за высокого качества тканей
Историк моды Вовк уверен, что Иран легко заменит россиянам H&M и Zara, но в более высоком качестве и даже дешевле
Иранские производители вполне могут заменить ушедшие с российского рынка H&M и Zara. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил историк моды Анатолий Вовк. Он подчеркнул, что Иран выпускает не только религиозную одежду, но и массмаркет, а качество тканей при этом заметно выше, как и подобает Востоку.
"Это другие ткани, это хорошие ткани, и к тому же в нашей стране проживает очень много мусульман, и даже если какие-то бренды будут привозить религиозную одежду, то это даже очень хорошо. Но я думаю, что дело ограничится товарами массмаркета — футболками, джинсами, куртками", — рассуждает эксперт.
Ранее Лайф уже писал, что на российский рынок готовятся выйти около 20 брендов одежды из Ирана, в том числе Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana (нижнее бельё), Samira, Jila (женская одежда), Alireza (джинсовые вещи). Как ожидается, цены у них будут ниже, чем у турецких партнёров. По данным СМИ, поставщики уже провели переговоры с управляющими российских торговых центров, а также Минпромторгом.
ТАСС / Александр Щербак