Иранским брендам предрекли фурор на российском рынке из-за высокого качества тканей

Иранские производители вполне могут заменить ушедшие с российского рынка H&M и Zara. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил историк моды Анатолий Вовк. Он подчеркнул, что Иран выпускает не только религиозную одежду, но и массмаркет, а качество тканей при этом заметно выше, как и подобает Востоку.

"Это другие ткани, это хорошие ткани, и к тому же в нашей стране проживает очень много мусульман, и даже если какие-то бренды будут привозить религиозную одежду, то это даже очень хорошо. Но я думаю, что дело ограничится товарами массмаркета — футболками, джинсами, куртками", — рассуждает эксперт.