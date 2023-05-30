Финская биатлонистка встретила медведя и отделалась испугом

На финскую биатлонистку и служащую погранвойск Эрику Янкя на границе с Россией напал медведь. Об этом она рассказала в соцсетях и в беседе с газетой Kuhmolainen.

По словам 27-летней спортсменки, она совершала пробежку вечером 26 мая недалеко от КПП "Вартиус" и неожиданно увидела метрах в десяти от себя разъярённого медведя. Девушка догадалась упасть на землю и притвориться мёртвой. Косолапый обнюхал её и отошёл.

"Я даже успела подумать: неужели это конец?" — рассказала Янкя изданию, а в соцсетях отметила, что встреча надолго останется в её памяти.