Финская биатлонистка встретила медведя и отделалась испугом
Финская пограничница Эрику Янкя встретила медведя на границе с Россией
На финскую биатлонистку и служащую погранвойск Эрику Янкя на границе с Россией напал медведь. Об этом она рассказала в соцсетях и в беседе с газетой Kuhmolainen.
По словам 27-летней спортсменки, она совершала пробежку вечером 26 мая недалеко от КПП "Вартиус" и неожиданно увидела метрах в десяти от себя разъярённого медведя. Девушка догадалась упасть на землю и притвориться мёртвой. Косолапый обнюхал её и отошёл.
"Я даже успела подумать: неужели это конец?" — рассказала Янкя изданию, а в соцсетях отметила, что встреча надолго останется в её памяти.
Ранее фотограф дикой природы Константин Шатенев рассказал, как при встрече не напугать медведя. Медведь зачастую не рассматривает человека как добычу и не набрасывается первым.