На Камчатке застрелили двух медведей, вышедших к людям на запах краба

В Петропавловске-Камчатском, в микрорайоне Чапаевка, к людям вышли три медведя. По всей видимости, их привлёк запах краба, пишет Amur Mash.

В Петропавловске-Камчатском охотинспектора подстрелили двух медведей, поиски третьего продолжаются. Видео © t.me / Amur Mash

Они рыскали возле мусорных баков с ракообразными и, как выяснилось, успели задрать овец. Двух медведей удалось подстрелить инспекторам, третий скрылся. Сейчас его ищут у посёлков МТФ и Радыгино.

"Обращаю внимание жителей МТФ, Чапаевки и, естественно, Радыгина. Были отстрелены два медведя, но остался третий, поэтому будьте осторожны. Возле фермы один медведь. Ну и тут у нас второй", — показал на видео общественный инспектор Владимир Шаблий.