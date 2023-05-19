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19 мая, 05:10

На Камчатке застрелили двух медведей, вышедших к людям на запах краба

Двух агрессивных медведей застрелили в районе посёлка Чапаевка на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском, в микрорайоне Чапаевка, к людям вышли три медведя. По всей видимости, их привлёк запах краба, пишет Amur Mash.

В Петропавловске-Камчатском охотинспектора подстрелили двух медведей, поиски третьего продолжаются. Видео © t.me / Amur Mash

Они рыскали возле мусорных баков с ракообразными и, как выяснилось, успели задрать овец. Двух медведей удалось подстрелить инспекторам, третий скрылся. Сейчас его ищут у посёлков МТФ и Радыгино.

"Обращаю внимание жителей МТФ, Чапаевки и, естественно, Радыгина. Были отстрелены два медведя, но остался третий, поэтому будьте осторожны. Возле фермы один медведь. Ну и тут у нас второй", — показал на видео общественный инспектор Владимир Шаблий.

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Ранее в Магаданской области охота закончилась трагедией: местный житель застрелил охотника, перепутав его с медведем в кустах.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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