В Магадане охотник принял мужчину в кустах за медведя и убил его
В Магаданской области охотник перепутал мужчину с медведем и застрелил его
Оружие, которым был застрелен 61-летний охотник. Обложка © СУ СК РФ по Магаданской области
В Магаданской области охота закончилась трагедией: местный житель застрелил охотника, перепутав его с медведем в кустах. Об этом пишет СУ СКР по региону.
По данным следствия, всё произошло вечером 10 мая в 16 километрах от посёлка Усть-Омчуг Тенькинского района. 66-летний мужчина увидел движение в кустах и решил, что там медведь. После этого он выстрелил в цель, но, как выяснилось, "добычей" оказался другой охотник, а не животное.
Выстрел был совершён с расстояния порядка 250 метров. К сожалению, спасти подстреленного 61-летнего мужчину не удалось: он умер по дороге в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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