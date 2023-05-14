В Магадане охотник принял мужчину в кустах за медведя и убил его

В Магаданской области охота закончилась трагедией: местный житель застрелил охотника, перепутав его с медведем в кустах. Об этом пишет СУ СКР по региону.

По данным следствия, всё произошло вечером 10 мая в 16 километрах от посёлка Усть-Омчуг Тенькинского района. 66-летний мужчина увидел движение в кустах и решил, что там медведь. После этого он выстрелил в цель, но, как выяснилось, "добычей" оказался другой охотник, а не животное.

Выстрел был совершён с расстояния порядка 250 метров. К сожалению, спасти подстреленного 61-летнего мужчину не удалось: он умер по дороге в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.