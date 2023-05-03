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3 мая, 08:54

Семиклассник под наркотиками застрелил девять человек в сербской школе

"Вечерне новости": В Сербии не менее девяти человек погибли при стрельбе в школе

<p>Люди у школы в Белграде, где произошла стрельба. Обложка © <a href="https://www.novosti.rs/hronika/zlocin/1233911/prve-slike-mesta-pucnjave-skoli-prestravljena-deca-placu-stigli-roditelji-foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вечерне новости"</a></p>

Люди у школы в Белграде, где произошла стрельба. Обложка © "Вечерне новости"

В Сербии как минимум девять человек погибли при стрельбе в школе имени Владислава Рыбникара в общине Врачар (округ Белград). Об этом сообщает портал "Вечерне новости" со ссылкой на его источники.

"Ученик седьмого класса начальной школы имени Владислава Рыбникара совершил массовое убийство, убив девять человек, восемь из которых были учениками этой школы", — пишет издание.

Задержание стрелка, убившего не менее девяти человек в школе в Белграде. Видео © "Вечерне новости"

По данным журналистов, стрелок, учащийся седьмого класса, находился под действием наркотиков. Сначала он застрелил охранника, а потом восемь школьников, находившихся в коридоре. Сообщается, что преступник — "примерный ученик, сын медиков". Он задержан.

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Ранее Лайф сообщал, что пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе. Всё произошло в городе Кливленд, расположенном к северу от Хьюстона. Стрельбу открыл вооружённый мужчина в неадекватном состоянии.

Никита Никонов
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