Семиклассник под наркотиками застрелил девять человек в сербской школе

В Сербии как минимум девять человек погибли при стрельбе в школе имени Владислава Рыбникара в общине Врачар (округ Белград). Об этом сообщает портал "Вечерне новости" со ссылкой на его источники.

"Ученик седьмого класса начальной школы имени Владислава Рыбникара совершил массовое убийство, убив девять человек, восемь из которых были учениками этой школы", — пишет издание.

Задержание стрелка, убившего не менее девяти человек в школе в Белграде. Видео © "Вечерне новости"

По данным журналистов, стрелок, учащийся седьмого класса, находился под действием наркотиков. Сначала он застрелил охранника, а потом восемь школьников, находившихся в коридоре. Сообщается, что преступник — "примерный ученик, сын медиков". Он задержан.