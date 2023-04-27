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27 апреля, 16:47

Задержан 14-летний "суетолог", угрожавший терактом в одной из школ Щёлкова

SHOT: Задержан подросток, из-за которого пришлось проверять школы в Щёлкове

Полиция задержала подростка, из-за которого силовикам на днях пришлось проверять более 50 школ в Щёлкове, — он обещал устроить теракт в одной из них. По данным SHOT, суету навёл 14-летний школьник. Он уже признался в содеянном и сейчас объясняет сотрудникам, зачем угрожал терактом.

Возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры. Максимальное наказание, которое светит подростку, — пять лет колонии.

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Ранее Лайф сообщал, что 20 апреля в соцсетях неизвестный написал сообщения с угрозами взорвать одну из школ в Щёлкове и выложил фото с СВУ, оружием и прочим арсеналом. После этого вся полиция города была поднята на уши, более 50 школ проверялось, был усилен контроль, но ничего подозрительного так и не нашли.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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