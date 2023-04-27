Задержан 14-летний "суетолог", угрожавший терактом в одной из школ Щёлкова

Полиция задержала подростка, из-за которого силовикам на днях пришлось проверять более 50 школ в Щёлкове, — он обещал устроить теракт в одной из них. По данным SHOT, суету навёл 14-летний школьник. Он уже признался в содеянном и сейчас объясняет сотрудникам, зачем угрожал терактом.

Возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры. Максимальное наказание, которое светит подростку, — пять лет колонии.