Задержан 14-летний "суетолог", угрожавший терактом в одной из школ Щёлкова
SHOT: Задержан подросток, из-за которого пришлось проверять школы в Щёлкове
Полиция задержала подростка, из-за которого силовикам на днях пришлось проверять более 50 школ в Щёлкове, — он обещал устроить теракт в одной из них. По данным SHOT, суету навёл 14-летний школьник. Он уже признался в содеянном и сейчас объясняет сотрудникам, зачем угрожал терактом.
Возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры. Максимальное наказание, которое светит подростку, — пять лет колонии.
Ранее Лайф сообщал, что 20 апреля в соцсетях неизвестный написал сообщения с угрозами взорвать одну из школ в Щёлкове и выложил фото с СВУ, оружием и прочим арсеналом. После этого вся полиция города была поднята на уши, более 50 школ проверялось, был усилен контроль, но ничего подозрительного так и не нашли.
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