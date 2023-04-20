Анонимы заявили, что отработали нападение на школу в Counter-Strike и готовы устроить его в Москве

В Сети появился канал, в котором анонимные пользователи публикуют планы и схемы школы Тропарёво-Никулино. В постах также пишут, откуда лучше вести обстрел, как проникнуть в здание и из какого выхода побегут ученики. Указывается, что тактику нападения анонимы отработали на карте из игры Counter-Strike. Они уже отправили письмо с угрозой нагрянуть в школу сегодня.