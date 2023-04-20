КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 12:26

Анонимы заявили, что отработали нападение на школу в Counter-Strike и готовы устроить его в Москве

Неизвестные прислали письмо с угрозами устроить теракт в школе на западе Москвы

Неизвестные угрожают утроить теракт в школе на западе Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

План злоумышленников по теракту школы в Москве. Фото © Telegram / SHOT

План злоумышленников по теракту школы в Москве. Фото © Telegram / SHOT

В Сети появился канал, в котором анонимные пользователи публикуют планы и схемы школы Тропарёво-Никулино. В постах также пишут, откуда лучше вести обстрел, как проникнуть в здание и из какого выхода побегут ученики. Указывается, что тактику нападения анонимы отработали на карте из игры Counter-Strike. Они уже отправили письмо с угрозой нагрянуть в школу сегодня.

"Вы доживаете последние дни", — говорится в нём.

Возле школы уже стоят патрули полиции. Правоохранители дежурят и в окрестностях здания учреждения. С учителями проведён инструктаж.

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Ранее в школе в Новосибирске ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пострадал один школьник. По данным правоохранителей, подросток произвёл выстрел в шутку, не имея злого умысла.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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