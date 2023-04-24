КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 08:35

Полиция проверяет все школы подмосковного Щёлкова из-за угрозы теракта

<p>Боевое оружие и патроны. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50488" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Боевое оружие и патроны. Обложка © SHOT

Все школы подмосковного Щёлкова проверяют из-за угрозы теракта, который якобы должен произойти сегодня. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, 20 апреля в соцсетях неизвестный написал сообщения с угрозами взорвать одну из школ в Щёлкове и выложил фото с СВУ, оружием и прочим арсеналом.

  • Автомат. Фото © SHOT
    Автомат. Фото © SHOT
  • Сообщение с угрозами устроить теракт в школе. Фото © SHOT
    Сообщение с угрозами устроить теракт в школе. Фото © SHOT

Автомат. Фото © SHOT

1 / 2
Анонимы заявили, что отработали нападение на школу в Counter-Strike и готовы устроить его в Москве

Анонимы заявили, что отработали нападение на школу в Counter-Strike и готовы устроить его в Москве

Полицейские проводят проверку 50 с лишним школ. Сейчас в учебных заведениях Щёлкова усилен контроль. Подозреваемого, опубликовавшего сообщения, ищут. В местной администрации информировали, что на дистанционное обучение учеников не переводили.

Ранее в школе в Новосибирске ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пострадал один школьник. По данным правоохранителей, подросток произвёл выстрел в шутку, не имея злого умысла.

Пьяный мужчина пришёл в школу в Кемеровской области с винтовкой и наставил оружие на вахтëршу

Пьяный мужчина пришёл в школу в Кемеровской области с винтовкой и наставил оружие на вахтëршу

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров