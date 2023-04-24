Полиция проверяет все школы подмосковного Щёлкова из-за угрозы теракта

Все школы подмосковного Щёлкова проверяют из-за угрозы теракта, который якобы должен произойти сегодня. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, 20 апреля в соцсетях неизвестный написал сообщения с угрозами взорвать одну из школ в Щёлкове и выложил фото с СВУ, оружием и прочим арсеналом.





Полицейские проводят проверку 50 с лишним школ. Сейчас в учебных заведениях Щёлкова усилен контроль. Подозреваемого, опубликовавшего сообщения, ищут. В местной администрации информировали, что на дистанционное обучение учеников не переводили.