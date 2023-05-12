В Башкирии таможенники пресекли контрабанду четырёх шкур бурого медведя

Таможенники Республики Башкортостан пресекли контрабанду четырёх шкур бурого медведя в Казахстан. В Федеральной таможенной службе уточнили, что их пытались вывезти по поддельным документам.

Уточняется, что таможенники предотвратили контрабанду в результате розыска членов организованной преступной группы. Её участников задержали в марте этого года за незаконный вывоз частей краснокнижных животных.

Шкуры медведя планировали незаконно перевезти в Казахстан. Фото © Пресс-служба ФТС

Лидеры организованной преступной группы организовали международный канал контрабанды частей редких видов животных, таких как беркут, полярная сова, белоголовый сип, соболь, песец и лев. Они получали товар от браконьеров и вывозили за границу в фурах под видом сувениров.

Общая стоимость изъятых шкур медведей составила 200 тысяч рублей. В отношении участников преступной группы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.