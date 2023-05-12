В Башкирии таможенники пресекли контрабанду четырёх шкур бурого медведя
Изъятая шкура медведя. Обложка © Пресс-служба ФТС
Таможенники Республики Башкортостан пресекли контрабанду четырёх шкур бурого медведя в Казахстан. В Федеральной таможенной службе уточнили, что их пытались вывезти по поддельным документам.
Уточняется, что таможенники предотвратили контрабанду в результате розыска членов организованной преступной группы. Её участников задержали в марте этого года за незаконный вывоз частей краснокнижных животных.
Шкуры медведя планировали незаконно перевезти в Казахстан. Фото © Пресс-служба ФТС
Лидеры организованной преступной группы организовали международный канал контрабанды частей редких видов животных, таких как беркут, полярная сова, белоголовый сип, соболь, песец и лев. Они получали товар от браконьеров и вывозили за границу в фурах под видом сувениров.
Общая стоимость изъятых шкур медведей составила 200 тысяч рублей. В отношении участников преступной группы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.
Ранее Лайф писал о том, что таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали женщину, которая пыталась провезти из Дубая незадекларированные брендовые ювелирные изделия на 7,4 миллиона рублей.