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12 мая, 14:18

В Башкирии таможенники пресекли контрабанду четырёх шкур бурого медведя

<p>Изъятая шкура медведя. Обложка © Пресс-служба ФТС</p>

Изъятая шкура медведя. Обложка © Пресс-служба ФТС

Таможенники Республики Башкортостан пресекли контрабанду четырёх шкур бурого медведя в Казахстан. В Федеральной таможенной службе уточнили, что их пытались вывезти по поддельным документам.

Уточняется, что таможенники предотвратили контрабанду в результате розыска членов организованной преступной группы. Её участников задержали в марте этого года за незаконный вывоз частей краснокнижных животных.

Шкуры медведя планировали незаконно перевезти в Казахстан. Фото © Пресс-служба ФТС

Шкуры медведя планировали незаконно перевезти в Казахстан. Фото © Пресс-служба ФТС

Лидеры организованной преступной группы организовали международный канал контрабанды частей редких видов животных, таких как беркут, полярная сова, белоголовый сип, соболь, песец и лев. Они получали товар от браконьеров и вывозили за границу в фурах под видом сувениров.

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Общая стоимость изъятых шкур медведей составила 200 тысяч рублей. В отношении участников преступной группы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Ранее Лайф писал о том, что таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали женщину, которая пыталась провезти из Дубая незадекларированные брендовые ювелирные изделия на 7,4 миллиона рублей.

Илья Суриков
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