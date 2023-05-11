Пассажирку с Cartier на 7,4 млн задержали в аэропорту Домодедово за контрабанду

Таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали женщину, которая пыталась провезти из Дубая незадекларированные брендовые ювелирные изделия на 7,4 миллиона рублей. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба ФТС РФ.

Таможенники в аэропорту Домодедово задержали пассажирку с драгоценностями на 7,4 миллиона рублей. Видео © ФТС России

Хитрая девушка хотела пронести драгоценности через зелёный коридор, чтобы не платить таможенные платежи, превышающие два миллиона рублей, однако всё равно попалась бдительным инспекторам. Во время опроса она не стала говорить, что везёт ювелирные украшения на много миллионов, однако их всё равно нашли при досмотре. В ручной клади обнаружили наручные часы, браслет и кольцо Cartier в фирменной упаковке, а также серьги Вulgari и браслет Verdi.











Экспертиза показала, что изделия изготовлены из золотого сплава 750-й пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов и оникса. Специалисты также выявили, что серьги с бриллиантами 3,36 карата в упаковке Вulgari действительно являются украшениями британского ювелирного дома Graff и оцениваются в 2,3 миллиона рублей.

Теперь девушке может грозит серьёзное наказание. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту контрабанды ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров, и уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере.