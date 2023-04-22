КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 15:59

Девушке грозит 7 лет тюрьмы за попытку выехать из России в серьгах Van Cleef

Пассажирку в серьгах Van Cleef задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду

<p>Обложка © <a href="https://www.vancleefarpels.com/content/dam/rcq/vca/16/27/31/1/1627311.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vancleefarpels.com</a></p>

Обложка © vancleefarpels.com

Таможенники столичного аэропорта Шереметьево запретили россиянке вывозить за границу серьги французского бренда Van Cleef & Arpels, назвав их "стратегически важным товаром", пишет Mash.

По словам девушки, сотрудники таможни попросили её сдать украшения на проверку и составили протокол. Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы по статье "Контрабанда радиоактивных веществ, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей".

Она не понимает, в чём состоит нарушение, если серьги ранее были привезены в Россию из Европы по всем правилам. Однако речь идёт о люксовом бренде, стоимость таких серёжек может доходить до нескольких миллионов рублей, а значит, россиянка должна была их задекларировать до вылета, было ли это сделано — не сообщается.

Россиянин попытался привезти из ЮАР более 350 экзотических животных, но попался на таможне

Россиянин попытался привезти из ЮАР более 350 экзотических животных, но попался на таможне

Ранее в московском аэропорту Внуково в одной из посылок при просвечивании нашли человеческий череп. Он принадлежит человеку, умершему десять лет назад. Отправительницей оказалась москвичка Ирина Лапина, а получателем — житель Чикаго Том Бубан.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • шереметьево
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров