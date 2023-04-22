Девушке грозит 7 лет тюрьмы за попытку выехать из России в серьгах Van Cleef

Таможенники столичного аэропорта Шереметьево запретили россиянке вывозить за границу серьги французского бренда Van Cleef & Arpels, назвав их "стратегически важным товаром", пишет Mash.

По словам девушки, сотрудники таможни попросили её сдать украшения на проверку и составили протокол. Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы по статье "Контрабанда радиоактивных веществ, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей".

Она не понимает, в чём состоит нарушение, если серьги ранее были привезены в Россию из Европы по всем правилам. Однако речь идёт о люксовом бренде, стоимость таких серёжек может доходить до нескольких миллионов рублей, а значит, россиянка должна была их задекларировать до вылета, было ли это сделано — не сообщается.