Москвичка пыталась отправить в США череп загадочно погибшего человека

В московском аэропорту Внуково в одной из посылок при просвечивании нашли человеческий череп. Как пишет SHOT, его должны были отправить в США.

Приехавшие на место эксперты установили, что останки принадлежат человеку, умершему примерно десять лет назад. Отправительницей оказалась жительница Москвы Ирина Лапина, а получателем — житель Чикаго Том Бубан. Он работал аналитиком в крупной банковской компании Capital One, а также владел строительной фирмой. На данный момент полиция устанавливает личность погибшего, а также выясняет, действительно ли череп предназначался американцу.