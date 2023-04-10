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10 апреля, 10:50

Москвичка пыталась отправить в США череп загадочно погибшего человека

Во Внуково обнаружили посылку с человеческим черепом

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

В московском аэропорту Внуково в одной из посылок при просвечивании нашли человеческий череп. Как пишет SHOT, его должны были отправить в США.

Приехавшие на место эксперты установили, что останки принадлежат человеку, умершему примерно десять лет назад. Отправительницей оказалась жительница Москвы Ирина Лапина, а получателем — житель Чикаго Том Бубан. Он работал аналитиком в крупной банковской компании Capital One, а также владел строительной фирмой. На данный момент полиция устанавливает личность погибшего, а также выясняет, действительно ли череп предназначался американцу.

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Матвей Константинов
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