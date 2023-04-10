В Москве 40 человек отравились в пункте СДЭК из-за токсичной посылки

40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве. Как сообщает Mash, причиной отравления стала посылка с разбившейся пятилитровой бутылкой формалина — это токсичный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом, который используют для дезинфекции или консервирования крыс и лягушек.

По предварительным данным, посылка с химикатами была очень плохо упакована и отправлена из Ярославля в Москву незаконно. Как пишет телеграм-канал, людей в пункте выдачи сильно тошнило, у двух человек было предобморочное состояние. Помимо того, у пострадавших кружилась голова и горела носоглотка. Всех экстренно эвакуировали из помещения.