В Москве 40 человек отравились в пункте СДЭК из-за токсичной посылки
Mash: 40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК в Москве
Посылка с химикатами, которая пришла в пункт выдачи СДЭК в Москве. Фото © Mash
40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве. Как сообщает Mash, причиной отравления стала посылка с разбившейся пятилитровой бутылкой формалина — это токсичный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом, который используют для дезинфекции или консервирования крыс и лягушек.
По предварительным данным, посылка с химикатами была очень плохо упакована и отправлена из Ярославля в Москву незаконно. Как пишет телеграм-канал, людей в пункте выдачи сильно тошнило, у двух человек было предобморочное состояние. Помимо того, у пострадавших кружилась голова и горела носоглотка. Всех экстренно эвакуировали из помещения.
А вот покупателю Wildberries в Санкт-Петербурге в пункт выдачи доставили сапоги с мышами. Судя по внешнему виду, грызуны жили в комфортабельной и тёплой коробке достаточно давно. В итоге весь товар пришлось списать как брак, чтобы не пугать покупателей.