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10 апреля, 08:43

В Москве 40 человек отравились в пункте СДЭК из-за токсичной посылки

Mash: 40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК в Москве

<p>Посылка с химикатами, которая пришла в пункт выдачи СДЭК в Москве. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/43103?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Посылка с химикатами, которая пришла в пункт выдачи СДЭК в Москве. Фото © Mash

40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве. Как сообщает Mash, причиной отравления стала посылка с разбившейся пятилитровой бутылкой формалина — это токсичный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом, который используют для дезинфекции или консервирования крыс и лягушек.

По предварительным данным, посылка с химикатами была очень плохо упакована и отправлена из Ярославля в Москву незаконно. Как пишет телеграм-канал, людей в пункте выдачи сильно тошнило, у двух человек было предобморочное состояние. Помимо того, у пострадавших кружилась голова и горела носоглотка. Всех экстренно эвакуировали из помещения.

Шторы с запахом мочи пришли в пункт выдачи Wildberries, пока владелица точки штурмовала офис

Шторы с запахом мочи пришли в пункт выдачи Wildberries, пока владелица точки штурмовала офис

А вот покупателю Wildberries в Санкт-Петербурге в пункт выдачи доставили сапоги с мышами. Судя по внешнему виду, грызуны жили в комфортабельной и тёплой коробке достаточно давно. В итоге весь товар пришлось списать как брак, чтобы не пугать покупателей.

Александра Вишнякова
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