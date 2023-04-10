Лайф узнал, кому предназначалась токсичная посылка с формалином, отравившая людей в пункте СДЭК
SHOT: Врачи осмотрели шесть отравившихся в пункте СДЭК в Москве
Токсичная посылка, из-за которой несколько человек почувствовали себя плохо в пункте СДЭК на Ивантеевской улице в Москве, предназначалась для компании по изготовлению учебно-наглядных пособий для школ. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, формалин прислали для предприятия ООО "Пиш", всего в посылке было пять литровых бутылок. Как рассказала получательница, заказ организация оформила ещё две недели назад курьером из Ярославля, при этом 4 апреля она приехала в пункт выдачи, но никаких уведомлений не поступало.
Обстановка у пункта СДЭК, где разбилась токсичная посылка с химикатами. Видео © LIFE
Также, по уточнённым данным, пострадало шесть человек, их уже осмотрели медики.
Напомним, ранее сообщалось, что в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве разбилась пятилитровая бутылка формалина. Это токсичный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом, который используют для дезинфекции или консервирования крыс и лягушек. В итоге несколько человек почувствовали себя плохо. Тошнота, головокружение, предобморочное состояние — на такие симптомы жаловались пострадавшие.
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