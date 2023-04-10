ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 10:01

Лайф узнал, кому предназначалась токсичная посылка с формалином, отравившая людей в пункте СДЭК

SHOT: Врачи осмотрели шесть отравившихся в пункте СДЭК в Москве

Токсичная посылка, из-за которой несколько человек почувствовали себя плохо в пункте СДЭК на Ивантеевской улице в Москве, предназначалась для компании по изготовлению учебно-наглядных пособий для школ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, формалин прислали для предприятия ООО "Пиш", всего в посылке было пять литровых бутылок. Как рассказала получательница, заказ организация оформила ещё две недели назад курьером из Ярославля, при этом 4 апреля она приехала в пункт выдачи, но никаких уведомлений не поступало.

Обстановка у пункта СДЭК, где разбилась токсичная посылка с химикатами. Видео © LIFE

Также, по уточнённым данным, пострадало шесть человек, их уже осмотрели медики.

Клиенту Wildberries в Петербурге пришли сапоги с мышиным семейством

Клиенту Wildberries в Петербурге пришли сапоги с мышиным семейством

Напомним, ранее сообщалось, что в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве разбилась пятилитровая бутылка формалина. Это токсичный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом, который используют для дезинфекции или консервирования крыс и лягушек. В итоге несколько человек почувствовали себя плохо. Тошнота, головокружение, предобморочное состояние — на такие симптомы жаловались пострадавшие.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров