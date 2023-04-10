Лайф узнал, кому предназначалась токсичная посылка с формалином, отравившая людей в пункте СДЭК

Токсичная посылка, из-за которой несколько человек почувствовали себя плохо в пункте СДЭК на Ивантеевской улице в Москве, предназначалась для компании по изготовлению учебно-наглядных пособий для школ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, формалин прислали для предприятия ООО "Пиш", всего в посылке было пять литровых бутылок. Как рассказала получательница, заказ организация оформила ещё две недели назад курьером из Ярославля, при этом 4 апреля она приехала в пункт выдачи, но никаких уведомлений не поступало.

Обстановка у пункта СДЭК, где разбилась токсичная посылка с химикатами. Видео © LIFE

Также, по уточнённым данным, пострадало шесть человек, их уже осмотрели медики.