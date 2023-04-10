Опубликовано жуткое содержимое перехваченной во Внуково посылки с черепом
ФТС показала череп, который москвичка хотела отправить в США под видом пластика
Череп, найденный в посылке в московском аэропорту при просвечивании багажа. Фото © ФТС России
Российские таможенники показали череп умершего десять лет назад человека, который был обнаружен в посылке в столичном аэропорту и должен был отправиться в США.
"В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий", — уточнили в ФТС России.
При вскрытии коробки после просвечивания специалисты увидели череп с частично разрушенными задней костью и нижней челюстью. Он был плотно упакован отправителем в прозрачный пакет. Таможенники изъяли останки и передали в полицию.
Напомним, в московском аэропорту Внуково в одной из посылок при просвечивании нашли человеческий череп. Он принадлежит человеку, умершему десять лет назад. Отправительницей оказалась москвичка Ирина Лапина, а получателем — житель Чикаго Том Бубан.