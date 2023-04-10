Опубликовано жуткое содержимое перехваченной во Внуково посылки с черепом

Российские таможенники показали череп умершего десять лет назад человека, который был обнаружен в посылке в столичном аэропорту и должен был отправиться в США.

"В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий", — уточнили в ФТС России.

При вскрытии коробки после просвечивания специалисты увидели череп с частично разрушенными задней костью и нижней челюстью. Он был плотно упакован отправителем в прозрачный пакет. Таможенники изъяли останки и передали в полицию.