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10 апреля, 12:42

Опубликовано жуткое содержимое перехваченной во Внуково посылки с черепом

ФТС показала череп, который москвичка хотела отправить в США под видом пластика

<p>Череп, найденный в посылке в московском аэропорту при просвечивании багажа. Фото © ФТС России</p>

Череп, найденный в посылке в московском аэропорту при просвечивании багажа. Фото © ФТС России

Российские таможенники показали череп умершего десять лет назад человека, который был обнаружен в посылке в столичном аэропорту и должен был отправиться в США.

"В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий", — уточнили в ФТС России.

При вскрытии коробки после просвечивания специалисты увидели череп с частично разрушенными задней костью и нижней челюстью. Он был плотно упакован отправителем в прозрачный пакет. Таможенники изъяли останки и передали в полицию.

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Напомним, в московском аэропорту Внуково в одной из посылок при просвечивании нашли человеческий череп. Он принадлежит человеку, умершему десять лет назад. Отправительницей оказалась москвичка Ирина Лапина, а получателем — житель Чикаго Том Бубан.

Татьяна Миссуми
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