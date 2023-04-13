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13 апреля, 15:36

Эксперт рассказал, как при встрече не напугать медведя

Фотограф дикой природы Шатенев: При встрече с медведем главное его не напугать

Медведь зачастую не рассматривает человека как добычу и не набрасывается первым. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал фотограф дикой природы, член Русского географического общества Константин Шатенев. По его словам, самая большая ошибка — это попытка напугать косолапого. От этого он не уйдёт в лес, а захочет защитить себя и с большей вероятностью нападёт.

Эксперт Шатенев рассказал, как выжить после встречи с медведем. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Нужно просто поговорить с ним спокойным голосом. Животное понимает эти интонации и, скорее всего, уйдёт", — отметил он.

Специалист советует поднять руки вверх, чтобы создать иллюзию более высокого роста, однако делать это надо плавно, чтобы медведь не испугался.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье медведь Федя не рассчитал габариты и застрял в покрышке во время игры. Косолапый весит 400 килограммов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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