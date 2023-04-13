Эксперт рассказал, как при встрече не напугать медведя
Фотограф дикой природы Шатенев: При встрече с медведем главное его не напугать
Медведь зачастую не рассматривает человека как добычу и не набрасывается первым. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал фотограф дикой природы, член Русского географического общества Константин Шатенев. По его словам, самая большая ошибка — это попытка напугать косолапого. От этого он не уйдёт в лес, а захочет защитить себя и с большей вероятностью нападёт.
Эксперт Шатенев рассказал, как выжить после встречи с медведем. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Нужно просто поговорить с ним спокойным голосом. Животное понимает эти интонации и, скорее всего, уйдёт", — отметил он.
Специалист советует поднять руки вверх, чтобы создать иллюзию более высокого роста, однако делать это надо плавно, чтобы медведь не испугался.
Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье медведь Федя не рассчитал габариты и застрял в покрышке во время игры. Косолапый весит 400 килограммов.
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