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7 апреля, 15:36

Медведь Диксон разучил упражнение, с помощью которого будет расслабляться между задачами

Медведь Диксон из Московского зоопарка научился возвращать зоологам предметы

Медведь Диксон в Московском зоопарке разучил упражнение "Дай". Теперь зверь может подать зоологам в руки тренировочную палочку по их просьбе. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Медведь Диксон выполняет упражнение "Дай". Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Упражнение разучивали в течение месяца, причём если раньше медведь фиксировал палочку только зубами, то сейчас уже стал помогать себе лапой: поддерживает ею предмет, чтобы он не упал раньше времени", — написала Акулова в телеграм-канале.

Сосна с яблоками и мясная коробка: В Московском зоопарке сделали вкусный подарок медведю Диксону

Сосна с яблоками и мясная коробка: В Московском зоопарке сделали вкусный подарок медведю Диксону

По словам руководителя зоопарка, это упражнение применяют как передышку для медведя между сложными задачами. Когда у Диксона что-то не получается, он нервничает. А лёгкая игра с палочкой способна его расслабить и переключить внимание животного. Также это поможет научить его отдавать посторонние предметы, которые могут случайно попасть в вольер.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Московском зоопарке из спячки вышли медведи Роза и Бабуля. Животные полакомились угощениями на камеру.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Илья Суриков
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