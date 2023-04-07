Медведь Диксон разучил упражнение, с помощью которого будет расслабляться между задачами

Медведь Диксон в Московском зоопарке разучил упражнение "Дай". Теперь зверь может подать зоологам в руки тренировочную палочку по их просьбе. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Медведь Диксон выполняет упражнение "Дай". Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Упражнение разучивали в течение месяца, причём если раньше медведь фиксировал палочку только зубами, то сейчас уже стал помогать себе лапой: поддерживает ею предмет, чтобы он не упал раньше времени", — написала Акулова в телеграм-канале.

По словам руководителя зоопарка, это упражнение применяют как передышку для медведя между сложными задачами. Когда у Диксона что-то не получается, он нервничает. А лёгкая игра с палочкой способна его расслабить и переключить внимание животного. Также это поможет научить его отдавать посторонние предметы, которые могут случайно попасть в вольер.