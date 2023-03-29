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29 марта, 13:23

Медведи Роза и Бабуля вышли из спячки в Московском зоопарке и полакомились угощениями на камеру

В Московском зоопарке медведи Роза и Бабуля вышли из зимней спячки

Медведи Московского зоопарка вышли из зимней спячки. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.

Медведи Московского зоопарка вышли из спячки. Видео предоставлено Лайфу

"По нашему "зоопарковскому" времени весна традиционно начинается с выхода медведей из зимнего сна. Причём выхода в буквальном смысле — на улицу. Как мы писали ранее, Роза и Аладдин стали пробуждаться ещё несколько дней назад, однако именно сегодня настал торжественный момент приглашения под открытое небо", — рассказали в зоопарке.

В пресс-службе добавили, что медведица Роза вышла из своей берлоги впервые с ноября, а Аладдин пока решил повременить, возможно, из-за хмурой и дождливой столичной погоды. Но за него вышла Бабуля — соседняя гималайская медведица, спасённая от браконьеров и недавно прибывшая в Московский зоопарк из Краснодарского края.

Тем не менее дверь у Аладдина открыта, и он может появиться в любой момент. Не исключено, что его соблазнит традиционное первое угощение для медведей — тыква, салат айсберг и морковь.

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"Медведи с аппетитом попробовали предложенное и пошли обратно поваляться. В мартовский дождик лучше лишний раз погреться в уютной берлоге", — отметили в зоопарке.

Ранее Лайф писал, что весенняя оттепель разбудила медведей Мишу и Яшу в "Зоопарке Деда Мороза" в Великом Устюге Вологодской области. Зверей уже перевели на весенний рацион, который состоит, в частности, из моркови, яблок, орехов и, конечно же, мяса.

Обложка ©

Предоставлено Лайфу Московским зоопарком

Никита Никонов
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