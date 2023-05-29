Вассерман вступился за Шигирского идола, на которого пожаловались вагнеровцам

Шигирский идол не может оказать зловредного влияния на судьбу Свердловской области, а ЧВК "Вагнер" не та организация, которая должна бороться с паранормальными явлениями, рассказал URA.ru известный интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, отреагировав на заявление православной активистки Оксаны Ивановой, которая попросила Евгения Пригожина остановить рост влияния идола в регионе.

"Я атеист, и, с моей точки зрения, никакая сверхъестественная сущность в принципе невозможна, а значит, и не может как-то влиять на нашу естественную жизнь. Нет никакой возможности заподозрить в чём бы то ни было хоть идола, хоть иконы в церкви. Все неприятности мы получаем либо от совершенно бездушных сил природы, либо от наших собственных ошибок", — подчеркнул Вассерман. Причём с Ивановой они состоят в одной партии — "Справедливая Россия – За правду".

Анатолий отметил, что использовать ЧВК "Вагнер" для решения таких задач бессмысленно, даже если сверхъестественные силы действительно существуют, но добавил, что у Пригожина в распоряжении есть и информационный холдинг, который в подобной ситуации действительно может быть полезен.