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29 мая, 16:47

Вассерман вступился за Шигирского идола, на которого пожаловались вагнеровцам

Вассерман: ЧВК "Вагнер" не нужно использовать в борьбе с Шигирским идолом

Шигирский идол не может оказать зловредного влияния на судьбу Свердловской области, а ЧВК "Вагнер" не та организация, которая должна бороться с паранормальными явлениями, рассказал URA.ru известный интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, отреагировав на заявление православной активистки Оксаны Ивановой, которая попросила Евгения Пригожина остановить рост влияния идола в регионе.

"Я атеист, и, с моей точки зрения, никакая сверхъестественная сущность в принципе невозможна, а значит, и не может как-то влиять на нашу естественную жизнь. Нет никакой возможности заподозрить в чём бы то ни было хоть идола, хоть иконы в церкви. Все неприятности мы получаем либо от совершенно бездушных сил природы, либо от наших собственных ошибок",  подчеркнул Вассерман. Причём с Ивановой они состоят в одной партии — "Справедливая Россия – За правду".

Анатолий отметил, что использовать ЧВК "Вагнер" для решения таких задач бессмысленно, даже если сверхъестественные силы действительно существуют, но добавил, что у Пригожина в распоряжении есть и информационный холдинг, который в подобной ситуации действительно может быть полезен.

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Напомним, что Шигирским идолом называют деревянное изваяние, которое почитают некоторые жители Урала. Исследования показали, что идол старше египетских пирамид — ему 11 тысяч лет.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
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