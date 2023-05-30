Выучите наизусть эти фэншуй-привычки, и тогда в доме всегда будут счастье и достаток

Чтобы ваша квартира всегда была наполнена атмосферой тепла, уюта и процветания, важно соблюдать несколько элементарных фэншуй-правил. В идеале они и вовсе станут для вас нормой. Первым делом эксперт обращает внимание, что уличная одежда не подходит для носки в доме. Ходить дома в том же, в чём до этого находились среди незнакомых людей, не стоит, надо сразу переодеваться. Запрещено даже просто вносить верхнюю одежду в комнаты. А особенно класть на кровать, где вы спите. Находиться в квартире в уличной обуви точно так же не следует, как и держать её грязной. Вернувшись домой, все туфли необходимо тут же протереть.

"Пищу важно готовить в тишине. Либо можно включить звуки природы, скрипки, флейты или спокойную классическую музыку. Делать это в сопровождении звуков телевизора или радио неблагоприятно", — рассказала эксперт Ольга Николаева.

Как при помощи фэншуй добиться благополучия в доме? Фото © Freepik

По словам специалиста по фэншуй, очень важно выработать привычку прибираться сразу после того, как ушли гости. Это уничтожит следы негативной энергии, которая могла попасть в дом с посторонними людьми. Пусть даже и случайно. "Протрите влажной тряпкой пол и тщательно помойте всю посуду, оставшуюся от застолья. Или хотя бы уберите остатки еды и залейте тарелки водой", — посоветовала астролог.

Чтобы в доме не пропали деньги, специалисты по фэншуй советуют следить за исправностью предметов, связанных с водой. Фото © Freepik

В разговоре с "Москвой-24" Николаева заметила, что мусор в целом является источником омертвевшей энергии Инь, которая мешает добиваться успехов и вызывает пассивность у членов семьи. Именно поэтому делайте уборку как можно чаще. И последним, но очень важным моментом Ольга назвала необходимость следить за чистотой и исправностью предметов, связанных с водой, — туалета, ванной, раковины. В противном случае вместе "утечь" могут и деньги.