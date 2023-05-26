Сексолог перечислила причины, почему мужчина перестаёт заботиться о женщине

В длительных отношениях зачастую пропадает романтика — и женщине в такие моменты кажется, что мужчина перестаёт о ней заботиться. Почему это происходит, объяснила семейный психолог, сексолог Екатерина Иванова.

"Первая причина — женщина жаждет быть смыслом жизни для своего мужчины. Она ждёт любви, заботы от партнёра, но в обратку ничего не даёт. А если и даёт, то только тогда, когда ей удобно", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Психолог добавила, что мужчина может не заботиться о возлюбленной из-за того, что она сама перестала ухаживать за ним. Не стоит удивляться и в случае, если женщина регулярно пилит и критикует вторую половинку. Ещё одна причина — отсутствие ухода за собой. Если дама не следит за своим внешним видом, то это отпугнёт партнёра.

Кроме того, мужчина может быть невнимательным к любимой, если та строит из себя чересчур сильную женщину, добавила сексолог. Также стоит обратить внимание на негативный фон дома. Если женщина в плохом настроении или с парой живут больные родственники, то это также влияет на качество отношений.

Мужчин пугают и женщины, которые всё время хотят их изменить. Когда в отношениях пропала романтика, стоит обратить внимание и на секс: если он неудовлетворительный или отсутствует вовсе, то сильный пол, скорее всего, перестанет заботиться о слабом. Если возлюбленная постоянно сравнивает партнёра с кем-то другим, то это также может оттолкнуть его.