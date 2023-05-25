Учёные нашли простой способ сделать комплименты более приятными

Комплименты, сказанные в левое ухо, кажутся более приятными и лучше запоминаются. К такому выводу пришли учёные из Университета Лозанны в Швейцарии, результаты исследований они опубликовали в журнале Frontiers.

Учёные использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ), что изучить реакции мозга на различные типы звуков, поступающих с разных направлений. Всего в исследовании приняло участие 13 человек, причём все правши. В ходе опытов исследователи заметили, что в первичной слуховой коре происходила сильная активность в тот момент, когда добровольцы слушали позитивные вокализации, исходящие слева.

Оказалось, это работает только с приятными словами — негативные или нейтральные высказывания такой реакции не вызывают. А ещё выяснилось, что человек лучше возбуждается, если говорить приятные вещи ему сзади. Причина такой закономерности пока не известна. Также не ясно, работает ли правило "говори комплименты слева" на левшах. Учёные продолжат исследования, чтобы найти ответ на этот вопрос.