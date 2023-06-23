Психолог объяснила, как осознание смертности поможет наслаждаться жизнью

В нашем обществе не принято открыто говорить о смерти, а мысли о конце жизни у большинства людей вызывают дискомфорт. Однако правильно ли с психологической точки зрения игнорировать и отгонять от себя подобные мысли? О том, как осознание собственной "конечности" может наделить жизнь новыми смыслами, Лайфу рассказала психолог клиники "Евроонко", действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мансурова.

"У нас у всех присутствует бессознательный страх смерти. Но думает о ней и боится тот, кто не живёт! У кого внутренняя экзистенциальная пустота, вакуум. Нет полноты жизни. Страх смерти — это, по сути, страх жизни — и отсутствие жизни в каждом дне. Отрицая и отгоняя мысли о смерти, мы создаём иллюзию бессмертия и отрицаем конечность. Отрицая конечность своего бытия, мы лишаем себя возможности развиваться, менять свою жизнь в лучшую сторону. Лишаем себя полноты жизни", — объяснила психолог.

По словам Мансуровой, осознание смерти выводит нас из поглощённости тривиальным, придавая жизни глубину, остроту и совершенно иную перспективу. Размышления о смерти могут помочь научиться жить, добавила собеседница Лайфа.

"Боясь смерти, человек пытается проконтролировать завтрашний день и прочие данности, которые нам не подвластны. Завтрашний день вызывает тревогу, поскольку мы не знаем, как и что там будет. А контроль — это иллюзорный способ, с помощью которого мы нередко уходим из реальной жизни в виртуальную, надуманную... Просто живите сейчас. Жить каждый день будто в нём и есть вся жизнь", — посоветовала психолог.

По её словам, альтернатива страху смерти — это только пребывание в настоящем моменте. А осознание, что наше время ограничено, помогает использовать его с максимальной эффективностью. Поэтому не стоит отгонять и бояться подобных мыслей, надо научиться их корректно воспринимать, резюмировала психолог.

"Один из способов — замедлить жизненный ритм, чтобы руки успевали ощущать поверхность, тело успевало получать удовольствие, а глаза успевали видеть красоту. И можно было бы различать запахи, звуки и чувствовать себя живым! Когда это чувствуешь — всё имеет смысл! Это и есть быть здесь и сейчас!" — поделилась советом Ирина Мансурова.