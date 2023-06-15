Мне не страшно!: Психолог назвала 5 причин не бояться одиночества

Одиночество пугает многих, ведь, как часто говорят, люди — существа социальные. Психолог Виктория Кейлин объяснила, почему бояться не нужно.

"Раньше я очень не любила оставаться одна. Вокруг меня всегда было шумно, меня тянуло в толпу, я окружала себя людьми и звуками. И вдруг однажды мне захотелось тишины. Что случилось? Я выросла", — рассказала психолог в своём telegram-канале.

Мы никогда не бываем одни, убеждена Виктория. Когда человек один, он остаётся наедине с собой. И тут действительно есть чего испугаться, если неприятно посмотреть на самого себя в зеркало, если не устраивает собственная жизнь, когда ты сам для себя непонятный чужак и незнакомец. И всё же бояться не следует, а стоит воспользоваться шансом разобраться в себе, понять свои желания и потребности, осознать сомнения и беспокойства, когда ничто извне вам не помешает.

Психолог считает это хорошей возможностью познакомиться с настоящим собой, принять себя и полюбить. А потому одиночество — в каком-то смысле лучший подарок, будто билет туда, где ваш внутренний голос ничто не заглушит и где вы сможете встретиться с самым важным в вашей жизни человеком — с собой.