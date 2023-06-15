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15 июня, 17:53

Мне не страшно!: Психолог назвала 5 причин не бояться одиночества

Психолог Кейлин назвала одиночество шансом разобраться в себе

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Одиночество пугает многих, ведь, как часто говорят, люди — существа социальные. Психолог Виктория Кейлин объяснила, почему бояться не нужно.

"Раньше я очень не любила оставаться одна. Вокруг меня всегда было шумно, меня тянуло в толпу, я окружала себя людьми и звуками. И вдруг однажды мне захотелось тишины. Что случилось? Я выросла", рассказала психолог в своём telegram-канале.

Мы никогда не бываем одни, убеждена Виктория. Когда человек один, он остаётся наедине с собой. И тут действительно есть чего испугаться, если неприятно посмотреть на самого себя в зеркало, если не устраивает собственная жизнь, когда ты сам для себя непонятный чужак и незнакомец. И всё же бояться не следует, а стоит воспользоваться шансом разобраться в себе, понять свои желания и потребности, осознать сомнения и беспокойства, когда ничто извне вам не помешает.

Психолог считает это хорошей возможностью познакомиться с настоящим собой, принять себя и полюбить. А потому одиночество — в каком-то смысле лучший подарок, будто билет туда, где ваш внутренний голос ничто не заглушит и где вы сможете встретиться с самым важным в вашей жизни человеком — с собой.

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Названы профессии, представители которых совершенно не боятся одиночества, и наоборот

Бывает и другой вид стресса — личностный кризис, связанный с достижением определённого возраста. В нашем материале психолог объяснил, почему не стоит унывать, отметив юбилей в 40 лет.

Юрий Лысенко
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