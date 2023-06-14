Психолог дал три совета, как не впасть в уныние после 40 лет

В жизни каждого человека существуют определённые переломные моменты, и часто они связаны с возрастом. Например, многие считают 40 лет той серединой, когда назад дороги нет, а впереди пугающая неизвестность. Но психолог Иван Карнаух напомнил, что это, наоборот, отличное время для начала новой жизни.

"В 40 лет многие думают: "Не за горами полвека жизни, а что я сделал? Есть риск растерять накопленный опыт, скатиться в пропасть и не подняться больше никогда". Но молодыми теперь считаются люди от 18 до 44 лет. А это значит, что 40 лет — прекрасное время для начала новой жизни: реализации новых планов или, например, смены работы", — сказал специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Психолог также дал несколько советов 40-летним, которые помогут не впасть в уныние. Во-первых, нужно полностью осознать этот возраст. Во-вторых, провести переоценку ценностей, вспомнить все свои достижения. В-третьих, нужно посмотреть новые профессии и курсы переподготовки. Это покажет, насколько открыты горизонты для новой жизни.

"40 лет — это не возраст кризиса. Это расцвет сил!" — заключил Карнаух.