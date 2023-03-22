Психолог объяснила, как превратить кризис 30-летия в толчок к новым достижениям

Кризис 30 лет чаще всего начинается за несколько лет до юбилея и сопровождается огромным количеством вопросов: кто я, что делать, куда идти. Психолог Кристина Дюран в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила причины этого состояния, рассказала о его опасностях и посоветовала, как перенести этот период.

Как правило, попадая в кризис 30-летнего возраста, человек понимает, что недоволен своими достижениями. В результате начинается поиск новой профессии, формата существования. Если не пережить этот период правильно, то ближе к 40 годам наступит более мощный кризис, отмечает эксперт. При этом чаще всего подобные состояния характерны для думающих людей с хорошим потенциалом.

По словам Дюран, в преддверии 30-летия человек впадает в состояние дезориентации и непонимания, как ему выстраивать свою жизнь, а также сталкивается со страхом и тревогой перед будущим. На этом фоне могут развиться апатия и даже депрессия. Всё дело в несоответствии ожиданий и реальности.

"И тогда человек ощущает потерю смысла жизни, пустоту — с этой точки начинаются его сознательное движение и рост", — говорит психолог.

Переосмыслив свои ценности и пересмотрев потребности, человек начинает двигаться более рационально и чётко, ставит перед собой новые цели и задачи с большим пониманием того, кто он есть на самом деле, с уважением к себе и своему выбору, отмечает специалист. Дюран советует радоваться такому кризису, потому что это возможность расширить сознание и выбрать наилучшее направление для реализации себя.