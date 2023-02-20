Названы причины кризиса среднего возраста у мужчин

С наступлением кризиса среднего возраста мужчина сопоставляет ожидания прошлого с имеющейся реальностью. Именно в этот момент зачастую наступает определённая неудовлетворённость, связанная с ощущением управляемости жизненного процесса родителями или женой. По словам психолога Людмилы Суздальцевой, обычно это происходит примерно в 35–40 лет, когда основные параметры предполагаемого будущего уже ясны.

"Когда мужчине уже становится понятно, что: "я уже не буду Рокфеллером или я не женюсь на дочери Рокфеллера". Соответственно, если мужчина не удовлетворён своей жизнью или чувствует, что живёт не свою жизнь, а выполняет ожидания мамы, папы, жены, это не приносит удовольствия, радости, так будет всегда. Тогда уже хочется что-то поменять", — пояснила она в беседе с РИА ФАН.

Чаще всего выходом видится смена внешнего окружения — жены, работы или детей. Однако на этом ничего, по сути, не меняется, так как внутренне человек остаётся тем же. По словам психолога, главное то, насколько мужчина сам является автором своего будущего, ведь только так ему удастся "жить свою жизнь, а не являться жертвой обстоятельств".