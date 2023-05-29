Названы профессии, представители которых совершенно не боятся одиночества, и наоборот

Воспитатели, офис-менеджеры и бухгалтеры больше прочих боятся перестать общаться с близкими, а о том, что одиночество их не пугает, наиболее часто заявляют администраторы, дизайнеры и бармены. Таковы результаты опроса, который провёл сервис по поиску работы SuperJob, их изучила "Газета.ru".

Согласно исследованиям, 68% опрошенных не страшатся одиночества, из них 31% вообще не боится оставаться наедине с собой, а 37% скорее не боятся, чем боятся. Многие из них говорят о том, что уединённая жизнь кажется им очень привлекательной, а ещё о том, что есть множество интересных занятий, которые не дадут заскучать. В то же время 32% опрошенных одиночество пугает, из них 11% определённо боятся остаться без близких людей, а 21% скорее боится, чем нет.

Больше всего тех, кто боится одиночества, среди россиян, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей — 39%, а люди, которые могут подолгу обходиться без компании, чаще встречаются среди опрошенных с заработком сверх 80 тыс. рублей — 69%. Доля боящихся одиночества больше среди молодых людей до 24 лет, в сравнении с рецензентами в возрасте от 25 до 34 лет, соотношение выглядит так: 35% — в первой группе и 31% — во второй.

Чаще всего одиночество страшит воспитателей — 70%, бухгалтеров — 46%, офис-менеджеров — 45% и менеджеров по продажам — 40%. Доля людей, которых недостаток общения не пугает, очень высока среди барменов — 94%, дизайнеров — 79% и администраторов — 76%, а ещё среди менеджеров по логистике и сисадминов — по 72%.

В последнее время показатель страха одиночества в России снижается. Количество людей, которых одиночество пугает, снизилось на два процентных пункта по сравнению с 2021 годом, а если сравнивать с 2009-м, оно уменьшилось более чем в 1,5 раза.