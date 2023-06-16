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16 июня, 12:47

"Это как передышка": Психолог перечислила плюсы коротких путешествий

Психолог Белова рекомендовала небольшие путешествия для перезагрузки

Даже небольшие путешествия на пару дней могут помочь человеку перезагрузиться и выйти из состояния застоя. Так считает специалист Московской службы психологической помощи населению Юлиана Белова.

Она отметила, что смена обстановки полезна для нервной системы и является необходимым "хорошим стрессом". Благодаря этому активизируются мышление, память и внимание. Появляется возможность увеличить межкультурный опыт.

"Краткосрочный отпуск — это поездка на пару дней туда, где раньше не удалось побывать. Такие путешествия имеют особый смысл. Это как передышка во время долгого пути", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт посоветовала совершать небольшие путешествия вместе с семьёй или друзьями. Их стоит планировать заранее, а во время поездки можно изучать достопримечательности в качестве зарядки для ума.

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Unsplash

Илья Суриков
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