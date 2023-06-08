Всё выключено: 9 самых опасных стран для путешествий прямо сейчас

В этих государствах не всё в порядке с безопасностью, утверждают эксперты. Поэтому для отдыха лучше выбрать другие направления. Рассказываем про страны, куда в 2023 году лучше не планировать туристическую поездку.

1. Афганистан

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В стране военный конфликт, который длится десятилетиями. За контроль над нею борются различные группировки. В результате гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура. А в последние годы ситуация только ухудшилась из-за вывода американских войск и прихода к власти талибов.

2. Йемен

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С 2014 года страну раздирает гражданская война: насилие и разрушения здесь в порядке вещей. Йемен также страдает от высокого уровня преступности, особенно в городах. Законы на территории этого государства почти не действуют, а оружие может свободно купить любой желающий.

3. Сирия

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В Сирии много лет шла гражданская война, которая превратила убийство в норму. Конфликт также привёл к распространению оружия среди населения. Возникло множество преступных группировок, которые постоянно дестабилизируют и без того непростую обстановку в стране.

4. Южный Судан

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С 2013 года Южный Судан страдает от гражданской войны. У страны один из самых высоких показателей в глобальном индексе преступности. На её территории процветают убийства, грабежи и изнасилования.

5. Демократическая Республика Конго

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Политическая нестабильность и повсеместное распространение оружия привели к высокому уровню насилия и в этой стране. Особенно опасно появляться на городских улицах: живыми оттуда можно просто не уйти.

6. Ирак

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Ирак превратился в территорию хаоса после вторжения военной коалиции, возглавляемой США, в 2003 году. Число убийств выросло до рекордных значений. Теракты стали совершаться чуть ли не каждый день. Межконфессиональное насилие стало нормой для всей страны, но особенно для Багдада и других крупных городов.

7. Сомали

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В Сомали тоже бесконечный вооружённый конфликт, непрекращающаяся смена власти и полная анархия на улицах. Но к обычным преступникам типа убийц и воров здесь добавляются похитители и пираты. Вот вам и налёт экзотики, который мог бы привлечь туристов, если бы среди них нашлись безумцы.

8. Центрально-Африканская Республика

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Центрально-Африканская Республика занимает в этом рейтинге вполне достойное место — с учётом того, что там творится. Большое число убийств и других тяжких преступлений, политическая турбулентность, бесконтрольный оборот оружия... О соблюдении прав человека здесь, похоже, даже не слышали.

9. Судан

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Всё, что было сказано о Южном Судане, верно и для "обычного". Ведь до 2011 года это была одна страна, и, разделившись на две части, она не стала безопаснее. Скорее наоборот — преступники чувствуют себя здесь вполне вольготно, а без ежедневных терактов трудно представить себе местную сводку новостей.

Бонус: Корейская Народно-Демократическая Республика

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