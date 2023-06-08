Всё выключено: 9 самых опасных стран для путешествий прямо сейчас
Помимо очевидных направлений, недоступных для туризма, в мире ещё много мест, куда лучше не ездить в отпуск. По крайней мере, в этом году.
В этих государствах не всё в порядке с безопасностью, утверждают эксперты. Поэтому для отдыха лучше выбрать другие направления. Рассказываем про страны, куда в 2023 году лучше не планировать туристическую поездку.
1. Афганистан
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В стране военный конфликт, который длится десятилетиями. За контроль над нею борются различные группировки. В результате гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура. А в последние годы ситуация только ухудшилась из-за вывода американских войск и прихода к власти талибов.
2. Йемен
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С 2014 года страну раздирает гражданская война: насилие и разрушения здесь в порядке вещей. Йемен также страдает от высокого уровня преступности, особенно в городах. Законы на территории этого государства почти не действуют, а оружие может свободно купить любой желающий.
3. Сирия
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В Сирии много лет шла гражданская война, которая превратила убийство в норму. Конфликт также привёл к распространению оружия среди населения. Возникло множество преступных группировок, которые постоянно дестабилизируют и без того непростую обстановку в стране.
4. Южный Судан
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С 2013 года Южный Судан страдает от гражданской войны. У страны один из самых высоких показателей в глобальном индексе преступности. На её территории процветают убийства, грабежи и изнасилования.
5. Демократическая Республика Конго
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Политическая нестабильность и повсеместное распространение оружия привели к высокому уровню насилия и в этой стране. Особенно опасно появляться на городских улицах: живыми оттуда можно просто не уйти.
6. Ирак
Фото © Unsplash / Md Mahdi
Ирак превратился в территорию хаоса после вторжения военной коалиции, возглавляемой США, в 2003 году. Число убийств выросло до рекордных значений. Теракты стали совершаться чуть ли не каждый день. Межконфессиональное насилие стало нормой для всей страны, но особенно для Багдада и других крупных городов.
7. Сомали
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В Сомали тоже бесконечный вооружённый конфликт, непрекращающаяся смена власти и полная анархия на улицах. Но к обычным преступникам типа убийц и воров здесь добавляются похитители и пираты. Вот вам и налёт экзотики, который мог бы привлечь туристов, если бы среди них нашлись безумцы.
8. Центрально-Африканская Республика
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Центрально-Африканская Республика занимает в этом рейтинге вполне достойное место — с учётом того, что там творится. Большое число убийств и других тяжких преступлений, политическая турбулентность, бесконтрольный оборот оружия... О соблюдении прав человека здесь, похоже, даже не слышали.
9. Судан
Фото © Unsplash / Randy Fath
Всё, что было сказано о Южном Судане, верно и для "обычного". Ведь до 2011 года это была одна страна, и, разделившись на две части, она не стала безопаснее. Скорее наоборот — преступники чувствуют себя здесь вполне вольготно, а без ежедневных терактов трудно представить себе местную сводку новостей.
Бонус: Корейская Народно-Демократическая Республика
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С одной стороны, здесь никого не убивают прямо на улице средь бела дня, нет терактов, пиратов и прочей дичи. То есть назвать КНДР прямо опасной нельзя. С другой — тоталитарный режим, изоляционизм и культ личности вождя. К каждому туристу, прибывающему в страну, приставляют сопровождающего. Шаг вправо, шаг влево недопустимы — показывают только то, что положено. В общем, "Матрица" на минималках.
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