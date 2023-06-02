8 продуктов, с которыми вы играете в "русскую рулетку", когда оставляете полежать до завтра
Если вы недоели рыбу или недопили чай, крепко подумайте, прежде чем возвращаться к этому на следующий день. Возможно, желание сэкономить на приготовлении нового блюда будет стоить вам здоровья.
У каждого продукта есть срок годности и срок хранения. И если первый обычно указывают на упаковке, то про второй многие забывают, особенно если еда приготовлена дома. С чем лучше не шутить, если не хотите загреметь в инфекционку.
1. Рыба
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Если у вас осталась жареная или запечённая рыба, после остывания сразу же уберите её в холодильник. Но не рассчитывайте растянуть на неделю: она испортится уже через один-два дня. И не забудьте разогреть её перед употреблением, чтобы снизить риск заражения кишечной инфекцией.
2. Йогурт
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Йогурт содержит живые бактерии, поэтому может испортиться стремительно. Даже в холодильнике открытую упаковку не стоит держать больше трёх-шести часов: после этого продукт начинает киснуть. А в тепле йогурт вообще лучше не оставлять, потому что он может стать непригодным к употреблению в любой момент.
3. Ягоды
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Как только ягоды срывают с плодоножек, начинает тикать невидимый таймер. Обычно они покрываются плесенью всего за один день. Холодильник поможет продлить этот срок на неделю.
4. Тёртый и мягкий сыр
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Тёртый сыр можно хранить в холодильнике всего несколько дней — после этого на нём появляется плесень. Даже если её немного, есть такой продукт уже нельзя. Мягкие сыры, такие как бри, горгонзола и камамбер, хранятся в холоде до недели. Если же испортятся, несут ещё большую угрозу: там начинают размножаться листерии, бруцеллы, сальмонеллы и кишечная палочка.
5. Хумус
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При комнатной температуре закуска из нута портится за пару часов. Поместив в холод, вы продлите ей жизнь на шесть дней.
6. Свежевыжатый сок
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Чтобы сок хранился долго, его пастеризуют — в противном случае в напитке начнут размножаться бактерии. В домашних условиях фреши обычно выпивают сразу, но, если у вас осталось его немного, уберите в холодильник: пару дней он там вполне продержится.
7. Приготовленные блюда
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Еда, разложенная по контейнерам (например, чтобы брать с собой на работу), — отличный вариант для экономии времени и денег. Но о здоровье тоже нельзя забывать, поэтому хранить её можно только в холодильнике и не больше трёх-четырёх дней.
8. Заваренный чай
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Грибковые споры и бактерии — вот что вы выпьете вместе с чаем, если он был заварен ещё вчера. Определить, что напиток испортился, очень просто: если на поверхности образовалась плёнка, значит, начался процесс окисления. Пить такой чай уже нельзя. Хранение в холодильнике не поможет — лучше избавиться от недопитого чая и заварить свежий.
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