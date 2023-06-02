4 имени мужчин, которым противопоказано садиться за руль

Темперамент и активная жизненная позиция заставляют некоторых мужчин вести себя агрессивно. Носителям следующих имён лучше не садиться за руль автомобиля, ведь это может плохо закончиться как для них самих, так и других водителей на дороге.

Мужское имя Алексей

Имена мужчин, кому нельзя садиться за руль: Алексей. Фото © freepik

Как мы уже знаем, мужчины, чьё имя начинается на букву "а", часто излишне самоуверенны. Алексей тут не исключение. Такой водитель будет любить риск, ведь считает себя на дороге самым умным и классным. Иногда, чтобы впечатлить спутницу или просто развеять скуку, Лёша может нарочно гонять по трассе и создавать потенциально опасные ситуации на дороге. Злым Алексею вообще противопоказано садиться за руль.

Имя Влад

Почему мужчинам по имени Влад нельзя садиться за руль. Фото © freepik

Ещё один водитель, который может "взорваться" из-за пустяка, это Влад. Зачастую темперамент у мужчин с этим именем достаточно несдержанный. Как типичный холерик, такой человек очень быстро и ярко реагирует на стресс или злость, становясь неуправляемым ураганом чувств. На дороге Влад может намеренно идти на риск или пытаться кому-то мстить. Подрезая или преследуя другого водителя.

Мужское имя Дмитрий

Мужчина по имени Дмитрий окажется плохим водителем. Фото © freepik

Носитель этого красивого мужского имени может часами просчитывать самый оптимальный для себя маршрут, педантично соблюдать скоростное ограничение и на зубок знать абсолютно все правила ПДД. Казалось бы, какие с таким водителем могут быть минусы? Всё дело в том, что мужчина по имени Дмитрий в стрессовой ситуации очень паникует и не может принимать верных решений. Дорога в реальности — не задачка по теории в учебнике.

Марат

Худшая черта мужчины по имени Марат и почему его нельзя пускать за руль. Фото © freepik