Какие 5 вещей точно не стоит покупать летом 2023 и чем их заменить
Наступил июнь, а это значит, что совсем скоро люди начнут подбирать себе образы уже с другими, более лёгкими вещами. Дизайнер подсказал Лайфу, от каких вещей летом 2023 стоит отказаться, чтобы не выставить себя на посмешище.
Дизайнер Аника Керимова привыкла выглядеть стильно. Эксперт не только следит за модой и трендами, но и старается рассказывать всем, как же правильно и стильно одеваться. Большинство женщин думают, что выглядеть хорошо — это всегда сложно и дорого. Но нет. Сперва стоит просто перестать носить вещи, которые вышли из моды и летом 2023 уже неактуальны. А вот чем их заменить, как раз рассказала эксперт Аника Керимова.
Дизайнер Аника Керимова рассказала, какие вещи точно не стоит покупать летом 2023 и чем их заменить. Фото © Личный архив
1. Джинсы скинни и леггинсы
По словам дизайнера, даже если ножки худые и очаровательные, в обтягивающих джинсах или леггинсах вы будете смотреться несколько старомодно. Последние несколько лет с каждым сезоном в моду приходят все более и более просторные модели одежды, летом 2023 джинсы и брюки не исключение.
Чем заменить скинни-джинсы и леггинсы летом 2023
В 2023 году в моде утилитарная одежда, включая брюки карго, которые сейчас на пике актуальности. Это вовсе не бесформенные, низко посаженные модели эпохи нулевых. Летом 2023 эта тенденция воплощается в приталенных силуэтах, интересном расположении карманов, более оригинальных тканях, таких как шёлк и органза, и цветах, выходящих за рамки хаки и оливкового.
2. Мини-юбки
Летом 2023 лучше отказаться от юбок мини и перейти на трендовые макси. Фото © Shutterstock
"Юбки длины мини то приходят в моду, то уходят из неё, и в прошлом году был очередной их краткосрочный расцвет, который уже подошёл к концу", — рассказывает дизайнер Аника.
Чем заменить мини-юбки летом 2023
В ответ на весьма непрактичные мини-юбки 2022 года в новом сезоне лето 2023 дизайнеры предложили разнообразные юбки макси, они и будут доминировать в этом году. Ожидайте на полках магазинов много низко посаженных, украшенных карманами силуэтов и джинсовых моделей в пол, а также фасонов с различными принтами и неожиданными материалами, такими как бархат.
3. Объёмные кроссовки
Как рассказывает дизайнер Аника Керимова, после бума знаменитых кроссовок Balenciaga Triple S прошла уже пара лет и вот наконец тренд на тяжёлые, массивные модели ушёл. "Это хорошая новость, поскольку на самом деле они идут далеко не всем, а на миниатюрных девушках нередко смотрелись комично". К тому же объёмные кроссовки довольны неудобны в носке и плохо влияют на походку.
Чем заменить объёмные кроссовки летом 2023
Классические кожаные лоферы — самая актуальная обувь сезона лето 2023, которая практически никогда не выходит из моды. Так что, по словам эксперта, покупка качественной пары — отличное долгосрочное вложение в гардероб. "Они ничуть не менее удобны, чем кроссовки, и довольно универсальны", — подчёркивает дизайнер.
Разве что к спортивным штанам уместней отдать предпочтение спортивной обуви, а на такой случай стоит подобрать самую простую пару белых кожаных кроссовок. "Если вы хотите сделать акцент в наряде именно на обувь, то в новом сезоне лето 2023 стоит обратить внимание в первую очередь на босоножки ярких цветов и отделок".
4. Кардиганы типа "водопад"
Какие вещи не стоит покупать летом 2023: советы дизайнера. Фото © Shutterstock
Они вышли из моды довольно давно, но все ещё часто встречаются на улицах наших городов и полках магазинов. В них вы будете выглядеть немного неуклюже, они определённо не добавят желаемой элегантности.
Чем заменить кардиган летом 2023
"Гораздо лучший вариант — подобрать классический кардиган на пуговицах, при желании укороченный. Носить его можно как на голое тело, застегнув пуговицы, так и в паре с базовым топом", — советует дизайнер Керимова.
5. Лодочки и ботильоны с открытым носком
В течение нескольких лет все видели их на знаменитостях. Но эта модель обуви довольно быстро отжила свои 15 минут славы, и летом 2023 лодочки и ботильоны с открытым носком точно не стоит покупать.
Чем заменить лодочки и ботильоны с открытым носком летом 2023
Дизайнер Аника Керимова советует присмотреться к остроносым ботильонам, сапогам до колена, босоножкам или мюлям. Эти модели обуви удлиняют ноги и очень универсальны. "В целом обращайте больше внимания на классику, которая не выходит из моды. Гораздо разумнее собрать гардероб из нестареющей базы, дополняя немногочисленными ультрамодными деталями, чем каждый сезон обновлять половину гардероба, состоящую из трендовых, но быстро устаревающих вещей".