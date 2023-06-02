Какие 5 вещей точно не стоит покупать летом 2023 и чем их заменить

Дизайнер Аника Керимова привыкла выглядеть стильно. Эксперт не только следит за модой и трендами, но и старается рассказывать всем, как же правильно и стильно одеваться. Большинство женщин думают, что выглядеть хорошо — это всегда сложно и дорого. Но нет. Сперва стоит просто перестать носить вещи, которые вышли из моды и летом 2023 уже неактуальны. А вот чем их заменить, как раз рассказала эксперт Аника Керимова.

Дизайнер Аника Керимова рассказала, какие вещи точно не стоит покупать летом 2023 и чем их заменить. Фото © Личный архив

1. Джинсы скинни и леггинсы

По словам дизайнера, даже если ножки худые и очаровательные, в обтягивающих джинсах или леггинсах вы будете смотреться несколько старомодно. Последние несколько лет с каждым сезоном в моду приходят все более и более просторные модели одежды, летом 2023 джинсы и брюки не исключение.

Чем заменить скинни-джинсы и леггинсы летом 2023

В 2023 году в моде утилитарная одежда, включая брюки карго, которые сейчас на пике актуальности. Это вовсе не бесформенные, низко посаженные модели эпохи нулевых. Летом 2023 эта тенденция воплощается в приталенных силуэтах, интересном расположении карманов, более оригинальных тканях, таких как шёлк и органза, и цветах, выходящих за рамки хаки и оливкового.

2. Мини-юбки

Летом 2023 лучше отказаться от юбок мини и перейти на трендовые макси. Фото © Shutterstock

"Юбки длины мини то приходят в моду, то уходят из неё, и в прошлом году был очередной их краткосрочный расцвет, который уже подошёл к концу", — рассказывает дизайнер Аника.

Чем заменить мини-юбки летом 2023

В ответ на весьма непрактичные мини-юбки 2022 года в новом сезоне лето 2023 дизайнеры предложили разнообразные юбки макси, они и будут доминировать в этом году. Ожидайте на полках магазинов много низко посаженных, украшенных карманами силуэтов и джинсовых моделей в пол, а также фасонов с различными принтами и неожиданными материалами, такими как бархат.

3. Объёмные кроссовки

Как рассказывает дизайнер Аника Керимова, после бума знаменитых кроссовок Balenciaga Triple S прошла уже пара лет и вот наконец тренд на тяжёлые, массивные модели ушёл. "Это хорошая новость, поскольку на самом деле они идут далеко не всем, а на миниатюрных девушках нередко смотрелись комично". К тому же объёмные кроссовки довольны неудобны в носке и плохо влияют на походку.

Чем заменить объёмные кроссовки летом 2023

Классические кожаные лоферы — самая актуальная обувь сезона лето 2023, которая практически никогда не выходит из моды. Так что, по словам эксперта, покупка качественной пары — отличное долгосрочное вложение в гардероб. "Они ничуть не менее удобны, чем кроссовки, и довольно универсальны", — подчёркивает дизайнер.

Разве что к спортивным штанам уместней отдать предпочтение спортивной обуви, а на такой случай стоит подобрать самую простую пару белых кожаных кроссовок. "Если вы хотите сделать акцент в наряде именно на обувь, то в новом сезоне лето 2023 стоит обратить внимание в первую очередь на босоножки ярких цветов и отделок".

4. Кардиганы типа "водопад"

Какие вещи не стоит покупать летом 2023: советы дизайнера. Фото © Shutterstock

Они вышли из моды довольно давно, но все ещё часто встречаются на улицах наших городов и полках магазинов. В них вы будете выглядеть немного неуклюже, они определённо не добавят желаемой элегантности.

Чем заменить кардиган летом 2023

"Гораздо лучший вариант — подобрать классический кардиган на пуговицах, при желании укороченный. Носить его можно как на голое тело, застегнув пуговицы, так и в паре с базовым топом", — советует дизайнер Керимова.

5. Лодочки и ботильоны с открытым носком

В течение нескольких лет все видели их на знаменитостях. Но эта модель обуви довольно быстро отжила свои 15 минут славы, и летом 2023 лодочки и ботильоны с открытым носком точно не стоит покупать.

Чем заменить лодочки и ботильоны с открытым носком летом 2023