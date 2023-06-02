10 фотопричин завести котика, и это мотивирует лучше чего угодно
10 кадров, которые убедят любого члена семьи, что вам уже пора завести дома усатого. Опробуйте на своих близких.
1. Коты всегда готовы к службе.
2. Коты — мастера перевоплощений.
3. Котики отлично смотрятся на фоне природы.
4. С ними не нужно ходить на стендап — юмористическое шоу и так каждый день.
5. Их можно одевать в милые наряды!
6. Усатые — гении многозадачности. Они могут быть котами и коврами одновременно.
7. Котики любят вас так же, как и вы их.
8. Коты — лучшие помощники в съёмке рекламы.
9. С усатыми друзьями всегда будет чем заняться!
10. Коты всегда намекнут, когда пора прекращать сидеть перед телевизором или играть в компьютер.
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