10 фотопричин завести котика, и это мотивирует лучше чего угодно

1. Коты всегда готовы к службе.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

2. Коты — мастера перевоплощений.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

3. Котики отлично смотрятся на фоне природы.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

4. С ними не нужно ходить на стендап — юмористическое шоу и так каждый день.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

5. Их можно одевать в милые наряды!

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

6. Усатые — гении многозадачности. Они могут быть котами и коврами одновременно.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

7. Котики любят вас так же, как и вы их.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

8. Коты — лучшие помощники в съёмке рекламы.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

9. С усатыми друзьями всегда будет чем заняться!

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

10. Коты всегда намекнут, когда пора прекращать сидеть перед телевизором или играть в компьютер.