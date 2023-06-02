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2 июня, 07:54

10 фотопричин завести котика, и это мотивирует лучше чего угодно

10 кадров, которые убедят любого члена семьи, что вам уже пора завести дома усатого. Опробуйте на своих близких.

1. Коты всегда готовы к службе.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

2. Коты — мастера перевоплощений.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

3. Котики отлично смотрятся на фоне природы.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

4. С ними не нужно ходить на стендап — юмористическое шоу и так каждый день.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

5. Их можно одевать в милые наряды!

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

6. Усатые — гении многозадачности. Они могут быть котами и коврами одновременно.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

7. Котики любят вас так же, как и вы их.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

8. Коты — лучшие помощники в съёмке рекламы.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

9. С усатыми друзьями всегда будет чем заняться!

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

10. Коты всегда намекнут, когда пора прекращать сидеть перед телевизором или играть в компьютер.

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

Фото © Twitter / ShouldHaveCat

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

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Twitter / ShouldHaveCat

Сергей Трофимов
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