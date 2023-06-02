В Польше испугались возвращения лихих девяностых из-за роста преступности

В Польше усиливается атмосфера страха, неуверенности и недоверия, что говорит о возвращении страны в эпоху лихих девяностых, заявил обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.

"Реалии таковы, что преступность растёт, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв", — написал Багиньский.

Он также рассказал, что продавцы в Польше видят потенциального вора в каждом покупателе. А в супермаркетах всё чаще возникают ситуации, когда те стараются скрыться с продуктами, не заплатив.

По словам обозревателя, выходя из дома на прогулку, он периодически пытался угадать, и нередко успешно, какой из автомобилей лишится колёс. Багиньский даже вспомнил случай, когда у домоуправа украли метлу. Обозреватель убеждён, что с Польшей явно что-то произошло, но пока неясно, что именно.