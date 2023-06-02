В Польше испугались возвращения лихих девяностых из-за роста преступности
INN Poland: В Польше рост преступности говорит о возвращении лихих девяностых
В Польше усиливается атмосфера страха, неуверенности и недоверия, что говорит о возвращении страны в эпоху лихих девяностых, заявил обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.
"Реалии таковы, что преступность растёт, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв", — написал Багиньский.
Он также рассказал, что продавцы в Польше видят потенциального вора в каждом покупателе. А в супермаркетах всё чаще возникают ситуации, когда те стараются скрыться с продуктами, не заплатив.
По словам обозревателя, выходя из дома на прогулку, он периодически пытался угадать, и нередко успешно, какой из автомобилей лишится колёс. Багиньский даже вспомнил случай, когда у домоуправа украли метлу. Обозреватель убеждён, что с Польшей явно что-то произошло, но пока неясно, что именно.
Ранее Лайф публиковал 10 историй про лихие девяностые, после которых становится ясно, что русскому человеку кризисы нипочём.
Freepik