10 историй про 90-е, после которых становится ясно, что русскому человеку кризисы нипочём

Удивительно, как в тяжёлых условиях 90-х годов россияне находили способы не только выживать, но даже процветать. Собрали 10 историй от реальных людей о том, как они или их семьи находили выход из трудных ситуаций и добивались успеха в нелёгкие времена.

"В 90-е годы родителям по полгода не платили зарплату. Чтобы я мог учиться в другом городе, они у знакомого заняли денег. Я узнал об этом, когда приехал на каникулы летом. Всё лето таксовал на отцовской машине. Долг отдал!" — "Подслушано".

"Начиталась историй про голодные 90-е, решила у мамы спросить, как же оно тогда было. Оказывается, моя мать тогда работала на зарубежную компанию и зарабатывала $1500 в месяц, у папы тогда была своя фирма. Когда мама приносила домой зарплату, они с неё сначала выдавали зарплату всем сотрудникам отца, а потом уже распределяли деньги на семью. Говорит, единственное, что её беспокоило, — это в какой ресторан сходить сегодня". — "Подслушано".

Самые эмоциональные истории о жизни в 90-е годы в России. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Людмила Пахомова

"Детство пришлось на 90-е. Жили очень скромно семьёй в пять человек в комнатушке около 12 квадратных метров в общаге. В одну из командировок в Москву маме удалось купить видик с кассетами "Том и Джерри". С тех пор к нам ходила вся ребятня общаги, сидели в комнатушке по 20 человек, смотрели мультики. Мама была в шоке, но пускала, ведь такого чуда ни у кого не было". — "Подслушано".

"В 90-е, когда работа особо не кормила, родители под страхом быть пойманными ездили в закрытую погранзону, закупали китайский товар и возвращались объездными степными дорогами. Как-то они подобрали в пути мужчину. За то, что его вывезли оттуда, он предложил на выбор ящик пива или ящик сока. Хотя от одного слова "пиво" у отца загорелись глаза, выбрал он сок для меня. Отца уже давно нет, но случай этот вспоминается. Да и сока, хоть немного похожего на тот, я никогда больше не находила". — "Подслушано".

"90-е, Пермь, мама растила нас одна. Как и многие, торговала на рынке в жару и в холод, чтобы выжить. Мы с братом, будучи увлечёнными нашими остросюжетными играми, не замечали прихода мамы с работы. Она открывала дверь и звонко-звонко выкрикивала: "Персики мои, персики! А ну, кто быстрее маму целовать!" Мы от испуга и радости бросали все наши куклы и бежали со всех ног. Мамины холодные руки, красный нос и морозное пальто... Помню эти ледяные, но такие тёплые объятия". — "Подслушано".

Русские и 90-е годы: истории выживания и успеха. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

"В 90-е я увлекалась плетением фенечек из бисера. Тогда было модно их помногу носить, я немного халтурила — не все делала аккуратными и красивыми. А моя одноклассница плести не умела и готова была купить даже самую страшненькую за 5 рублей! Мне кажется, я знаю, для кого делают все эти уродливые хендмейд-украшения, которые заполонили весь Интернет!" — "Подслушано".

"90-е, родителям по 20 лет, оба на заочке и работают. Денег вообще нет. Папа работал водителем у местного бандюка, бывало, пропадал по трое суток, возвращался домой с новыми порциями седины. Помню, как я не спал, всё старался дождаться его, он приходил под утро до ужаса уставший и доставал из кармана дешёвенькую конфетку, часто уже растаявшую, потёртую. И ничего вкуснее этой конфетки в мире не было". — "Подслушано".

"В 90-е мы переехали на новую квартиру и установили железную дверь. Папа уехал в командировку, оставив маму с двумя маленькими детьми. Ночь. Сосед нажрался, рубил дверь топором, угрожая всех убить. Сказать, что было страшно, — ничего не сказать. Его забрали и выпустили на следующий день со словами: "Он шизофреник — терпите!" — "Подслушано".

Истории, доказывающие, что русский человек не боится трудностей. Фото © ТАСС / Анатолий Галушко

"Моё детство пришлось на 90-е, и оно не было голодным или тяжёлым. Мы жили в деревне, а это свой огород с овощами, ягоды и фрукты из сада. Мы держали корову и куриц, поэтому всегда были молоко, творог, сметана, масло, сыр и яйца. Мама сама пекла хлеб, пирожки и просто восхитительные ароматные булочки, которые были готовы к нашему с братом возвращению из школы. Я только в сознательном возрасте узнала, что для многих 90-е — это время, когда люди недоедали и месяцами ждали выплаты зарплаты". — "Подслушано".

"Мой дед лишился одного глаза на заводе. Трудовая травма. С годами зрение на левом глазу также начало ухудшаться. Были 90-е, все на нервах, родители часто ссорились из-за всего подряд, а он сидел на диване и кричал им: "Не понимаю, чего вы разорались. Я причину-то не вижу". Часто все останавливались, появлялись улыбки на лицах, а он добавлял: "Не вижу ничего смешного". — "Подслушано".