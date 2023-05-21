В Минобрнауки заявили о достаточном количестве бюджетных мест в вузах России

В российских вузах на будущий учебный год предусмотрено 626 тысяч бюджетных мест, их хватит на всех с учётом льгот при поступлении для детей участников спецоперации. Об этом сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Я могу всех успокоить и гарантировать, что бюджетных мест хватит на всех. С учётом беспрецедентного количества бюджетных мест — 626 тысяч. Что касается особых преимуществ и льгот для участников СВО и их детей, мне кажется, не надо никому объяснять: это вполне объяснимо, заслуженно, логично и понятно", — отметил он.

Министр подчеркнул, что государство проводит сбалансированную политику по предоставлению преференций и льгот, ни в коей мере не ущемляя права других учащихся.