В Минобрнауки рассказали о новой российской системе высшего образования

В новой российской системе высшее образование будет состоять из трёх ступеней: базовой, специализированной и аспирантуры. Об этом говорится в презентации, которую продемонстрировал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе расширенного заседания Российского союза ректоров в МГУ.

"Базовое (основное) высшее образование, срок обучения — от четырёх до шести лет. Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)", — сказано в материалах.

Так, базовый уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. При этом точные сроки обучения устанавливаются исходя из потребности рынка труда. Между тем специализированное высшее образование подразумевает углублённую подготовку, однако лишь для тех, кто прошёл первую ступень. Аспирантуру выделят в отдельный уровень, где будут готовить научные кадры. Поступить туда смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не меньше пяти лет или получил специализированное высшее образование.