Кириенко призвал при отказе от Болонской системы вернуться к лучшим традициям образования

Отказавшись от Болонской системы, сфера образования в России вернётся к лучшим традициям, которые были прежде, в том числе советским. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога".

Он отметил, что у российской системы образования свои уникальные традиции, причём столетние. Их нужно бережно использовать, ведь советская школа "по праву считалась одной из лучших в мире", сказал Кириенко.

"Вы слышали, в послании во вторник на этой неделе президент говорил об отказе от Болонской системы и во многом о возвращении к советскому стандарту, который был и в системе высшего образования, и среднего образования. <…> Поэтому опираться на всё лучшее, что есть в российской, советской школе, кстати, во всей мировой школе, — это, конечно, абсолютно правильно", — заявил Кириенко.

Вместе с тем он добавил, что мир меняется динамично и лишь опираться на опыт и наследие не получится. Кириенко считает, что нужен правильный баланс "и в этом и есть искусство педагога".