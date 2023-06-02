Названы простые правила, которые помогут создать уют дома без трат и ремонта

Чтобы чувствовать себя дома уютно и комфортно без особых вложений и капитального ремонта, нужно выполнить всего пять простых правил, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В первую очередь авторы статьи советуют поработать с освещением, ведь свет влияет на настроение не меньше, чем цвет квартиры. Стоит выбрать лампочки и подсветки, которые позволяют регулировать температуру света.

"Вечером можно включить немного тёплого и неяркого, а днём — яркий и более холодный. Наш мозг пока не отличает свет ламп от света солнца, поэтому мы можем это использовать в своих целях", — пишут авторы статьи.

Во вторую очередь стоит добавить растения. Они визуально оживят пространство, помогут очистить воздух. К тому же процесс их полива поможет настроиться на отдых и отложить в сторону мысли о работе и делах.

Немаловажно также уделить внимание запахам, чтобы оттенить всё то, чем порой приходится дышать на улице, включая выхлопные газы и неприятные "ароматы" людских тел. Эксперты советуют использовать дома благовония, ароматические свечи или диффузоры.

Стоит уделить внимание и личным вещам: развесить фотографии в рамках по стенам, выделить отдельную полку для сувениров.