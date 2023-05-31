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31 мая, 14:25

Кто в доме хозяин: Названы 3 главных отличия женского интерьера от мужского

Вот иногда приходите в гости к кому-то и сразу понимаете: обстановку подбирал точно мужчина. А как без слов определить, что главной по дизайну интерьера в доме является женщина? Дизайнеры раскрыли главные секреты.

<p>Главные отличия женского интерьера от мужского. Обложка © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/medium-shot-woman-using-lighter_18392560.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik </a></p>

Главные отличия женского интерьера от мужского. Обложка © Freepik

Дизайнер Вероника Антелава сразу начала разговор про то, что большинство дам в свой дом обожают приносить милые безделушки, элементы декора, текстиль. Именно девушки по большей части открыты к экспериментам и смелым решениям в интерьере. Поэтому часто в квартирах, где живёт или главенствует женщина, всегда много мелких элементов, дополняющих общий дизайн.

"Я не знаю женщин, которые могут спокойно пройти мимо вазы, статуэтки или картины неизвестного автора и мысленно не примерить их для своего интерьера. Пространство девушки как будто соткано из таких, казалось бы, мелочей, но каждая из них важна и играет особую роль в жилище", — рассказывает эксперт.

Большое количество текстиля в доме, мягких пледов и подушек — это тоже одна из отличительных черт. Мужчины не слишком любят приносить такое в свои жилища, если живут в одиночку. По словам эксперта, декоративные подушки, шторы или текстиль для сервировки стола непременно можно найти в женских интерьерах. Ведь эти предметы создают атмосферу уюта и тепла, так необходимых прекрасной половине человечества дома.

Как понять, что интерьер во власти девушки? Женщине важна визуальная составляющая. Фото © Freepik / lookstudio

Как понять, что интерьер во власти девушки? Женщине важна визуальная составляющая. Фото © Freepik / lookstudio

Ещё одно интересное отличие: в женских интерьерах гораздо меньше практичных решений. Потому что дамы в основном заботятся о визуальной составляющей. Женщинам важно, чтобы всё в их квартирах было эстетично и красиво. Поэтому и тратят больше времени при планировании будущего ремонта.

В разговоре с "Вечерней Москвой" дизайнер Вероника Антелава объяснила, почему так происходит. "Девушки старательно изучают актуальные тренды, слушают подкасты профессиональных дизайнеров, часто вдохновляются интерьерами знаменитостей. Всё это позволяет им смелее обустраивать своё жилище и самовыражаться".

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Елизавета Терешкова
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