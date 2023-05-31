Гериатр разрушил красивый миф о кавказском долголетии

Феномен кавказского долголетия — это лишь миф и красивая легенда, появившаяся из-за путаницы с возрастом населения СССР в XX веке. Об этом заявил врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Новосёлов.

"В СССР существовали три основных очага долголетия: абхазское, азербайджанское и якутское. Люди там жили более 120 лет. Например, Меджид Агаев прожил 143 года, Махмуд Эйвазов — 151 год, Серали Муслимов — 168 лет. Но на самом деле эти люди — не долгожители, а пример "успешного" старения. Им было где-то по 90 лет", — подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавил, что все эти люди родились во времена недостаточно точной регистрации рождений и отсутствия регулярной воинской повинности. Сейчас же таких долгожителей в регионе нет, а тогда люди часто завышали себе возраст. Новосёлов считает, что это связано с традициями: чем старше — тем больше уважения. А в военные годы многие парни прибегали к таким мерам, чтобы пойти на фронт. Специалист также обратил внимание на пол кавказских долгожителей — тот факт, что все они были мужчинами, добавляет недостоверности.