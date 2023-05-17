Учёные нашли у долгожителей "козырь", защищающий их от вредных бактерий

У долгожителей в кишечнике существует защищающая от вирусов микробиота, выяснили учёные из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Так, ещё предыдущие исследования выявили способность кишечных бактерий долгожителей вырабатывать уникальные жёлчные кислоты, помогающие предотвратить инфекции. Кроме того, учёные знали о способности бактериофагов (вирусов, уничтожающих бактерии) влиять на когнитивные навыки и память у мышей.

Однако тогда их роль в старении у людей выявить не удалось из-за сложности извлечения вирусной ДНК из некоторых образцов. В новой работе приняли участие 195 испытуемых старше 18, 60 и 100 лет. Учёные использовали алгоритмы глубокого обучения для извлечения ДНК из образцов кала и сравнили их вирусные геномы.

Выяснилось, что у долгожителей не только более разнообразная микробиота, чем у остальных, но и большее количество вирусов в литическом жизненном цикле, во время которого они уничтожают патогены. Более того, минимум 25% обнаруженных вирусов кодировали гены, которые поддерживают ключевые стадии метаболизма сульфатов. Специалисты считают, что это помогает поддерживать целостность слизистого барьера, способствующего усваиванию питательных веществ в кишечнике и недопуску вредных бактерий.