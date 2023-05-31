Агроном рассказала, какие овощи можно посадить и в июне

Некоторые дачники хотят закончить с посадками до дня Святой Троицы — считается, что если успеть сделать всё до праздника, то урожай будет хорошим. Однако есть овощи, которые можно сажать почти до конца июня — среди них редис и картофель. Об этом заявила агроном Людмила Шубина.

"Я сею почти всё после 10 июня. В это время сажаю даже пророщенный картофель, и в середине августа он уже даёт урожай. Поэтому тот, кто ещё что-то не посеял, не посадил, — не опоздал. Мнение, что всё надо успеть до Троицы, — миф. Праздник никаким образом не привязан к агрономическому календарю", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавила, что дачники до 15–20 июня могут без опаски высаживать то, что ещё не успели, однако большую роль в этом случае играет качество рассады и семян. По словам специалиста, в начале июля сажают свёклу и дайкон. А пекинскую капусту сортов Ча-Ча и Маноко можно высаживать в 20-х числах этого месяца.