Не хуже, чем в огороде: Садовод поделилась советами, как вырастить редис на подоконнике

Вкусный и полезный редис можно выращивать, не выходя из дома — прямо на подоконнике. Причём такой корнеплод не уступает по полезности тому, что рос на грядке. Об этом заявила садовод Ирина Елистратова.

"При выращивании редиса в искусственных условиях необходима высокая ёмкость, чтобы хорошо развивалась корневая часть. Эта культура очень любит полив. Для посадки можно взять обычный садовый грунт", — рассказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт советует сажать редис на расстоянии пяти сантиметров. Ёмкость надо подсветить специальными лампами или поставить на солнечную сторону. Всходить редис начнёт спустя два дня, а первый урожай можно ожидать примерно через 18–30 дней.