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30 мая, 13:57

Не хуже, чем в огороде: Садовод поделилась советами, как вырастить редис на подоконнике

Садовод Елистратова: При выращивании редиса дома необходима высокая ёмкость

Вкусный и полезный редис можно выращивать, не выходя из дома — прямо на подоконнике. Причём такой корнеплод не уступает по полезности тому, что рос на грядке. Об этом заявила садовод Ирина Елистратова.

"При выращивании редиса в искусственных условиях необходима высокая ёмкость, чтобы хорошо развивалась корневая часть. Эта культура очень любит полив. Для посадки можно взять обычный садовый грунт", — рассказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт советует сажать редис на расстоянии пяти сантиметров. Ёмкость надо подсветить специальными лампами или поставить на солнечную сторону. Всходить редис начнёт спустя два дня, а первый урожай можно ожидать примерно через 18–30 дней.

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Ранее Лайф писал о неожиданных полезных свойствах редиса. Так, врач отметила, что он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Обложка ©

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Никита Осипов
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